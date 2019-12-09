Минприроды хочет обязать регионы тушить все лесные пожары

"Природоохранное ведомство разработало поправки, которые отменяют сразу два действующих правила, касающихся лесных пожаров. Первое предполагает возможность не бороться с очагом возгорания, если он находится в труднодоступной местности и не угрожает населенным пунктам. Второе касается экономической целесообразности тушения пожара. Если документ будут одобрен – сейчас он находится в стадии общественного обсуждения, – то региональные власти будут обязаны тушить все пожары, вне зависимости от того, угрожают ли они населенным пунктам или находятся в отдаленных местах, а также не смогут отказываться от тушения, апеллируя финансовой целесообразностью", - говорится в сообщении.