В сети опубликовали видео сильной турбулентности

Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В сети В сети появилось видео сильной турбулентности: с багажных полок и тележек с едой и напитками посыпались вещи, люди не смогли удержаться на ногах.

"Просто дружеское напоминание о том, как выглядит турбулентность. Это опасно и совершенно неожиданно. Пожалуйста, всегда держите ремень безопасности пристегнутым", — поясняет пользователь, выложивший ролик.

Подписчики сообщества, посвященного авиапассажирам, подчеркивают, что "это не опасно, если вы пристегнуты, самолеты не разбиваются от турбулентности".

Некоторые пользователи уточняют, что больше не будут летать.