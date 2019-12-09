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Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-09T23:19+0300
https://ria.ru/20191209/1562169258.html
В сети опубликовали видео сильной турбулентности
https://cdn25.img.ria.ru/images/151543/52/1515435228_0:248:4748:2918_1036x0_80_0_0_bbf09b9550043b0374e652e98a336d8b.jpg
РИА Новости

В сети опубликовали видео сильной турбулентности

23:19 09.12.2019
1494
© Depositphotos / edmond77Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
© Depositphotos / edmond77
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В сети появилось видео сильной турбулентности: с багажных полок и тележек с едой и напитками посыпались вещи, люди не смогли удержаться на ногах.
"Просто дружеское напоминание о том, как выглядит турбулентность. Это опасно и совершенно неожиданно. Пожалуйста, всегда держите ремень безопасности пристегнутым", — поясняет пользователь, выложивший ролик.
Подписчики сообщества, посвященного авиапассажирам, подчеркивают, что "это не опасно, если вы пристегнуты, самолеты не разбиваются от турбулентности".
Некоторые пользователи уточняют, что больше не будут летать.
А сотрудник авиакомпании с 25-летним стажем пишет, что они прекращают обслуживание пассажиров, если горит знак "пристегните ремни". Правда, он вспоминает, что был клиентом других перевозчиков: на некоторых рейсах туристам продолжали раздавать еду и напитки, несмотря на надпись на табло.
Девушка в самолете
25 июля 2018, 08:00Туризм
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