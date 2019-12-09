Евросоюз намерен обновить арктическую политику

Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 9 дек – РИА Новости. ЕС планирует обновить концепцию своей арктической политики с учетом быстрых изменений в регионе и растущего международного интереса к нему, говорится в одобренном в понедельник заявлении Совета ЕС

Ранее источник в структурах ЕС сообщал журналистам в Брюсселе, что ЕС одобрит по итогам встречи министров иностранных дел 9 декабря документ по европейской арктической политике.

"Совет признает главную ответственность арктических государств за развитие Арктики, но также считает, что многие вопросы, затрагивающие регион, носят глобальный характер и более эффективно решаются в рамках регионального или многостороннего сотрудничества, в частности Арктического совета и в том числе через систему ООН", - говорится в заключениях Совета ЕС.

ЕС планирует "и впредь вносить значительный вклад" как на региональных, так и на многосторонних форумах, посвященных вопросам Арктики, в частности, в рамках Арктического совета, "Северного измерения" и программ трансграничного сотрудничества в регионе.

"Развитие Арктики происходит быстрыми темпами. ЕС должен обеспечить, чтобы его политический подход учитывал соответствующие аспекты развития", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "в свете новых вызовов и возможностей в Арктике и растущего международного интереса Совет ожидает обновления арктической политики ЕС".