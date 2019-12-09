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В Тульской области отреставрировали мужской монастырь
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РИА Новости

В Тульской области отреставрировали мужской монастырь

16:42 09.12.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокРеставрационно-ремонтные работы
Реставрационно-ремонтные работы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Свято-Введенский Макарьевский Жабынский мужской монастырь открыли после реставрации. В честь христианского праздника 4 декабря в монастыре прошла литургия, об этом сообщается на сайте Тульского кремля.
По данным министра культуры области Татьяны Рыбкиной, на сегодняшний день полностью завершены ремонтно-реставрационные работы по фасаду храма.
"Разрушенные части цоколя и фигурные элементы стен в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня. Большая часть работ выполнялась реставраторами вручную. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Работы проведены и во внутреннем пространстве сооружения. Установлена винтовая лестница на хоры, приобретено необходимое оборудование алтарной части", – сообщает пресс-служба кремля.
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Кроме того, на территории монастыря уложили тротуарную плитку, восстановили систему водоотведения, выстроили опоры освещения и провели электромонтажные работы. Рабочие также облагородили 600-летний дуб – важный объект в истории монастыря.
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