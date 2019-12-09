В Тульской области отреставрировали мужской монастырь

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Свято-Введенский Макарьевский Жабынский мужской монастырь открыли после реставрации. В честь христианского праздника 4 декабря в монастыре прошла литургия, об этом сообщается на сайте Тульского кремля.

По данным министра культуры области Татьяны Рыбкиной, на сегодняшний день полностью завершены ремонтно-реставрационные работы по фасаду храма.

"Разрушенные части цоколя и фигурные элементы стен в соответствии с историческим обликом восстанавливались с использованием уникального белого камня. Большая часть работ выполнялась реставраторами вручную. Отремонтирована кровля храма, установлены недавно освященные купола. Работы проведены и во внутреннем пространстве сооружения. Установлена винтовая лестница на хоры, приобретено необходимое оборудование алтарной части", – сообщает пресс-служба кремля.