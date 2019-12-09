Путин прилетел в Париж на саммит "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где пройдут саммит "нормандской четверки" и двусторонние встречи с главами государств, входящих в этот формат, включая переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.
Путина в аэропорту Парижа встретил почетный караул pic.twitter.com/zwA22AeFpA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 декабря 2019 г.
Нормандская четверка соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18.00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.
Уже после пресс-конференции президенты России и Украины проведут отдельную встречу. Путин и Зеленский никогда ранее не встречались, лишь говорили по телефону. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главная цель встречи - обсудить вопросы реализации минских соглашений. На вопрос, будет ли обсуждаться газовый вопрос лидерами РФ и Украины, помощник президента не ответил.
Однако, по словам источника, знакомого с подготовкой мероприятия, в переговорах заявлены министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Протокол на встречу двух лидеров отвел 45 минут, тогда как на беседы Путина с Меркель и Макроном по полчаса. При этом, по данным Ушакова, переговоры Путина и Зеленского не ограничены по времени.
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