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Путин прилетел в Париж на саммит "нормандской четверки"
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РИА Новости

Путин прилетел в Париж на саммит "нормандской четверки"

16:37 09.12.2019 (обновлено: 17:48 09.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Шарль де Голль в Париже
 Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Шарль де Голль в Париже
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Шарль де Голль в Париже
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Париж, где пройдут саммит "нормандской четверки" и двусторонние встречи с главами государств, входящих в этот формат, включая переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Саммиту будут предшествовать беседы Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмануэлем Макроном.
Нормандская четверка соберется в зале "Мюрат" Елисейского дворца примерно в 18.00 по московскому времени. На переговоры лидеров отводится два часа 45 минут. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.
Уже после пресс-конференции президенты России и Украины проведут отдельную встречу. Путин и Зеленский никогда ранее не встречались, лишь говорили по телефону. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, главная цель встречи - обсудить вопросы реализации минских соглашений. На вопрос, будет ли обсуждаться газовый вопрос лидерами РФ и Украины, помощник президента не ответил.
Однако, по словам источника, знакомого с подготовкой мероприятия, в переговорах заявлены министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер. Протокол на встречу двух лидеров отвел 45 минут, тогда как на беседы Путина с Меркель и Макроном по полчаса. При этом, по данным Ушакова, переговоры Путина и Зеленского не ограничены по времени.
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"Нормандский" саммит в Париже"Нормандская четверка"Владимир ПутинФранцияПарижВ мире
Популярные комментарии
Никого так больше не встречали, как Владимира Владимировича, достойного руководителя великой державы, как Россия. Горжусь!
9 декабря, 17:16
Просто Бот
7100013
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