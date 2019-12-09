"Однажды в… Голливуде" номинировали на "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Фильмы "Однажды в Голливуде", "Кролик Джоджо" и "Достать ножи" номинированы на премию "Золотой Глобус" в категории "лучшая комедия/мюзикл", объявили организаторы в понедельник.
За награду в этой категории также будут бороться биографическая история артиста Руди Мура "Меня зовут Долемайт" (Крэйг Брюэр) и "Рокетмен" Декстера Флетчера.
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января. Судьбу награды определяют около 90 членов HFPA. Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая раздает статуэтки золотых рыцарей на вручении "Оскара", считается, что именно "Золотой глобус" открывает и задает тон сезону кинопремий в США.