Мосгорсуд отменил арест счетов, ценных бумаг и имущества Абызова

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд снял арест со счетов, ценных бумаг и недвижимости экс-министра Открытого правительства Мосгорсуд снял арест со счетов, ценных бумаг и недвижимости экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова , а также со счета его сына, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд снял арест с недвижимости, ценных бумаг, земельных участков, со счетов Абызова и счетов его сына", - сказал собеседник агентства, добавив, что "суммы не подлежат оглашению".

В конце августа Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова из-за ошибочности наложения обеспечительной меры и тогда же отправил на повторное рассмотрение в Басманный суд Москвы материалы следствия об аресте имущества и акций Абызова. Басманный суд наложил арест на активы экс-министра 10 сентября.

До этого Басманный суд не стал продлевать обеспечительные меры в отношении счетов сына Абызова и нескольких российских компаний, на которых находился почти 1 миллиард рублей. Суд счел арест этих счетов несоразмерным причиненному действиями Абызова ущербу.

Всё имущество и счета физических лиц и компаний, арестованных в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Оно было арестовано в 2019 году в рамках двенадцати заседаний в нескольких столичных судах. Сам Абызов считает, что арест такого количества средств можно расценить как оказание давления.