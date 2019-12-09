РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T16:35+0300
https://ria.ru/20191209/1562168310.html
Мосгорсуд отменил арест счетов, ценных бумаг и имущества Абызова
https://cdn24.img.ria.ru/images/156016/75/1560167543_0:394:2927:2040_1036x0_80_0_0_e8e92087e683de755ad1fd20ade83729.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд отменил арест счетов, ценных бумаг и имущества Абызова

16:35 09.12.2019
950
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мосгорсуд снял арест со счетов, ценных бумаг и недвижимости экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, а также со счета его сына, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд снял арест с недвижимости, ценных бумаг, земельных участков, со счетов Абызова и счетов его сына", - сказал собеседник агентства, добавив, что "суммы не подлежат оглашению".
В конце августа Мосгорсуд отменил постановление об аресте 121 миллиона евро по делу Абызова из-за ошибочности наложения обеспечительной меры и тогда же отправил на повторное рассмотрение в Басманный суд Москвы материалы следствия об аресте имущества и акций Абызова. Басманный суд наложил арест на активы экс-министра 10 сентября.
До этого Басманный суд не стал продлевать обеспечительные меры в отношении счетов сына Абызова и нескольких российских компаний, на которых находился почти 1 миллиард рублей. Суд счел арест этих счетов несоразмерным причиненному действиями Абызова ущербу.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда. 24 октября 2019
24 октября, 19:07
Сын Михаила Абызова уехал в США
Всё имущество и счета физических лиц и компаний, арестованных в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Оно было арестовано в 2019 году в рамках двенадцати заседаний в нескольких столичных судах. Сам Абызов считает, что арест такого количества средств можно расценить как оказание давления.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов себя виновным не считает.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 23 июля 2019
18 сентября, 17:38
Еще один кредитор требует привлечь Абызова к субсидиарной ответственности
16202913
Обсудить 3
Дело экс-министра АбызоваОткрытое правительствоСледственный комитет РФМихаил АбызовМоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Верховный суд РФ
ВС отправил на пересмотр вопрос об ответственности наследников
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Суд арестовал имущество трех предприятий по иску ГП к Пушкареву
Флаги на автомобилях министров иностранных стран-участниц Нормандского формата
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Севастополе пропавшего в ноябре подростка нашли мертвым
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Калуги забил до смерти девушку, самоутверждаясь перед друзьями
Олимпийские кольца и символ Олимпиады 1980 года в Москве у здания Олимпийского Комитета России
Стало ясно, как Россия может победить WADA
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
Деньги
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Женщина с флагом ЕС у штаб-квартиры Европпарламента в Брюсселе
Евросоюз намерен обновить арктическую политику
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме оценили предложенные россиянами поправки в Конституцию
Здание Королевского суда Лондона, в котором находится Высокий суд
Эксперт прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде
Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния