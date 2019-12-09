МЧС получит уникальную пожарную машину для работы на Крайнем Севере

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уникальный пожарный автомобиль с подогревом воды, способный работать в условиях Крайнего Севера, собирается получить МЧС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Варгашинские конструкторы совместно с учеными АГПС МЧС России готовят к приемке государственной комиссией одну из опытно-конструкторских разработок 2019 года – автомобиль для тушения пожаров в условиях экстремально низких температур. Принципиально новый автомобильный комплекс способен не только тушить пожар, но и обеспечивать работоспособность рукавных систем других пожарных автомобилей в условиях экстремально низких температур окружающей среды", - говорится в сообщении.
Добавляется, что автомобиль, названный "Гефестом", не имеет аналогов в мире.
Автомобиль оснащен энергетической установкой, способной обогревать до двух сторонних рукавных систем, не допуская обмерзания рукавов при тушении пожаров в условиях Крайнего Севера. Кроме того, вода в цистерне будет подогреваться.