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2019-12-09T16:32+0300
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МЧС получит уникальную пожарную машину для работы на Крайнем Севере
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РИА Новости

МЧС получит уникальную пожарную машину для работы на Крайнем Севере

16:32 09.12.2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уникальный пожарный автомобиль с подогревом воды, способный работать в условиях Крайнего Севера, собирается получить МЧС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Варгашинские конструкторы совместно с учеными АГПС МЧС России готовят к приемке государственной комиссией одну из опытно-конструкторских разработок 2019 года – автомобиль для тушения пожаров в условиях экстремально низких температур. Принципиально новый автомобильный комплекс способен не только тушить пожар, но и обеспечивать работоспособность рукавных систем других пожарных автомобилей в условиях экстремально низких температур окружающей среды", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что автомобиль, названный "Гефестом", не имеет аналогов в мире.
"Гефест" - это пожарная автоцистерна на шасси КАМАЗ предназначена для доставки огнеборцев к месту пожара и проведения спасательных работ. Базовое шасси доработано производителем для эксплуатации в условиях температур до минус 50 градусов по Цельсию.
Автомобиль оснащен энергетической установкой, способной обогревать до двух сторонних рукавных систем, не допуская обмерзания рукавов при тушении пожаров в условиях Крайнего Севера. Кроме того, вода в цистерне будет подогреваться.
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Пожарная автоцистерна "Гефест"МЧС РФРоссияБезопасность
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