"Бессмертный полк России" запускает новый проект в Год Памяти и Славы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. "Бессмертный полк России" запустит новый проект "Знаменосцы Победы", направленный на повышение интереса и внимания молодежи к Второй мировой войне и ее неизвестным героям. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Исполкома организации Артем Хуторской.

"В рамках проекта мы расскажем обо всех воинах, обо всех штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая пытались или водрузили свои знамена на Рейхстаг. У всех на слуху лишь два символа, две великие фамилии – Егоров и Кантария, – однако со своими знаменами шли и другие бойцы", – сказал он.

По словам Хуторского, старт проекту даст флешмоб в социальных сетях, в котором участники расскажут о предках, а также о своем вкладе в развитие страны.

В 15 городах России будут также организованы интерактивные площадки со смарт-дисплеями и выставочной зоной, и каждый желающий сможет поучаствовать в создании экспозиции. Участники готовы активно привлекать молодежь к мероприятию.

"Мы дадим возможность молодому поколению акцентировать свое внимание на тезисе "Развитие личности – развитие страны": они попробуют сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с судьбой своих предков в годы войны", – сказал Хуторской.