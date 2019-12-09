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2019-12-09T16:31+0300
https://ria.ru/20191209/1562168012.html
"Бессмертный полк России" запускает новый проект в Год Памяти и Славы
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РИА Новости

"Бессмертный полк России" запускает новый проект в Год Памяти и Славы

16:31 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов"Бессмертный полк России" запускает новый проект в Год Памяти и Славы
Бессмертный полк России запускает новый проект в Год Памяти и Славы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. "Бессмертный полк России" запустит новый проект "Знаменосцы Победы", направленный на повышение интереса и внимания молодежи к Второй мировой войне и ее неизвестным героям. Об этом рассказал РИА Новости руководитель Исполкома организации Артем Хуторской.
"В рамках проекта мы расскажем обо всех воинах, обо всех штурмовых и разведывательных группах, которые с 30 апреля по 2 мая пытались или водрузили свои знамена на Рейхстаг. У всех на слуху лишь два символа, две великие фамилии – Егоров и Кантария, – однако со своими знаменами шли и другие бойцы", – сказал он.
По словам Хуторского, старт проекту даст флешмоб в социальных сетях, в котором участники расскажут о предках, а также о своем вкладе в развитие страны.
В 15 городах России будут также организованы интерактивные площадки со смарт-дисплеями и выставочной зоной, и каждый желающий сможет поучаствовать в создании экспозиции. Участники готовы активно привлекать молодежь к мероприятию.
"Мы дадим возможность молодому поколению акцентировать свое внимание на тезисе "Развитие личности – развитие страны": они попробуют сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с судьбой своих предков в годы войны", – сказал Хуторской.
Дополнительно для молодых людей будут организованы конкурсы в социальных сетях. Победители получат возможность принять участие в мероприятиях Года памяти и славы. По словам организаторов, подготовка к ним уже началась, старт всех форматов намечен на январь 2020 года.
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80 лет с начала Второй мировой войныВеликая Отечественная война (1941-1945)
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