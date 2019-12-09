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Киселев поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения
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РИА Новости

Киселев поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения

16:27 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта "Винный гид России - 2019"
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта Винный гид России - 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" свой седьмой год жизни встречает с новыми планами, у него большой потенциал для развития, заявил в день рождения агентства его генеральный директор журналист Дмитрий Киселев.
МИА "Россия сегодня" было образовано 9 декабря 2013 года.
"Россия сегодня", с одной стороны, самое молодое агентство России, с другой стороны, за нами стоит огромная история. Мы гордимся тем, что наши информационные ресурсы занимают лидирующие места в нашей стране, при этом мы очень широко представляем Россию за рубежом. Мы лидируем по цитируемости, по скорости, по географии присутствия", - сказал Киселев.
Он отметил, что медиагруппа работает на 33 языках, и такого не делает больше никто.
"И это не предел, я вижу большой потенциал развития, и свой седьмой год жизни "Россия сегодня" встречает с новыми планами. С днем рождения, МИА!" - заключил он.
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