Киселев поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения

"Россия сегодня", с одной стороны, самое молодое агентство России, с другой стороны, за нами стоит огромная история. Мы гордимся тем, что наши информационные ресурсы занимают лидирующие места в нашей стране, при этом мы очень широко представляем Россию за рубежом. Мы лидируем по цитируемости, по скорости, по географии присутствия", - сказал Киселев.