Киселев поздравил МИА "Россия сегодня" с днем рождения

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. МИА "Россия сегодня" свой седьмой год жизни встречает с новыми планами, у него большой потенциал для развития, заявил в день рождения агентства его генеральный директор журналист Дмитрий Киселев.
МИА "Россия сегодня" было образовано 9 декабря 2013 года.
"Россия сегодня", с одной стороны, самое молодое агентство России, с другой стороны, за нами стоит огромная история. Мы гордимся тем, что наши информационные ресурсы занимают лидирующие места в нашей стране, при этом мы очень широко представляем Россию за рубежом. Мы лидируем по цитируемости, по скорости, по географии присутствия", - сказал Киселев.
Он отметил, что медиагруппа работает на 33 языках, и такого не делает больше никто.
"И это не предел, я вижу большой потенциал развития, и свой седьмой год жизни "Россия сегодня" встречает с новыми планами. С днем рождения, МИА!" - заключил он.