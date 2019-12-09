Новые дорожные развязки откроют в Московской области до конца года

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В конце месяца в регионе запустят новые дорожные развязки. О том, какие именно дороги порадуют жителей Подмосковья, рассказал телеканал В конце месяца в регионе запустят новые дорожные развязки. О том, какие именно дороги порадуют жителей Подмосковья, рассказал телеканал "360" со ссылкой на главу Московской области Андрея Воробьева.

По его словам, дорожные службы ведут большую работу. Уже сданы Зенинское шоссе в Люберцах, улица 43-й Армии в Подольске и подъезды к мосту через реку Клязьму в Щелкове.

"Я не сомневаюсь, что в Подольске улицу 43-й Армии мы откроем в последней декаде декабря. По Щелковскому мосту, движение по которому открыто, закончатся все мероприятия, связанные с подъездами. Ну и Зенинское шоссе в Люберцах – тоже был наказ жителей – также будет запущено до конца года", – рассказал губернатор на совещании с зампредами регионального правительства.

Каждая дорога является крайне важной для жителей Московской области. Так, мост в Щелкове, который должен избавить городской округ от пробок, открылся 28 ноября. И это лишь начальная точка преображения муниципалитета. В будущем планируется продлить дорогу по Заречной улице в направлении Фряновского шоссе.

В Люберцах продолжается реконструкция Зенинского шоссе на участке с 1,9 по 3,2 километра. Это транспортная артерия, которая связывает городской округ с Москвой. Сейчас там осталось обустроить пешеходные дорожки и установить освещение. Пропускная способность дороги составит 40 тысяч машин в сутки с расчетной скоростью 70 километров в час.