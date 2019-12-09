Стали известны номинанты на "Золотой глобус" за роль второго плана

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Брэд Питт, Аль Пачино, Джо Пеши и Энтони Хопкинс номинированы на премию "Золотой глобус" за свои роли второго плана, сообщила в понедельник Ассоциация зарубежной прессы Голливуда.
Брэд Питт номинирован за работу в фильме "Однажды в… Голливуде", Аль Пачино и Джо Пеши – за "Ирландца", Энтони Хопкинс – за роль в картине "Два Папы".
Том Хенкс, который на предстоящем "Золотом глобусе" также будет отмечен наградой за вклад в кинематограф, номинирован за фильм "Прекрасный день по соседству".
В категории "Лучшая женская роль второго плана" представлены Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопез ("Стриптизерши"), Лора Дерн ("Брачная история"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января. Судьбу награды определяют около 90 членов HFPA. Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая выбирает получателей "Оскара", считается, что именно "Золотой глобус" открывает и задает тон сезону кинопремий в США.