Стали известны номинанты на "Золотой глобус" за роль второго плана

Брэд Питт номинирован за работу в фильме "Однажды в… Голливуде", Аль Пачино и Джо Пеши – за "Ирландца", Энтони Хопкинс – за роль в картине "Два Папы".

Том Хенкс, который на предстоящем "Золотом глобусе" также будет отмечен наградой за вклад в кинематограф, номинирован за фильм "Прекрасный день по соседству".

В категории "Лучшая женская роль второго плана" представлены Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопез ("Стриптизерши"), Лора Дерн ("Брачная история"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").