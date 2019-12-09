РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-09T16:46+0300
https://ria.ru/20191209/1562167031.html
Стали известны номинанты на "Золотой глобус" за роль второго плана
https://cdn23.img.ria.ru/images/98862/76/988627659_0:21:745:440_1036x0_80_0_0_11911d3486d608e6a18f6c63cb0afd9e.jpg
РИА Новости

Стали известны номинанты на "Золотой глобус" за роль второго плана

16:23 09.12.2019 (обновлено: 16:46 09.12.2019)
257
© Фото : GOLDEN GLOBE(S)Американская премия "Золотой глобус"
Американская премия Золотой глобус
© Фото : GOLDEN GLOBE(S)
Американская премия "Золотой глобус". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Брэд Питт, Аль Пачино, Джо Пеши и Энтони Хопкинс номинированы на премию "Золотой глобус" за свои роли второго плана, сообщила в понедельник Ассоциация зарубежной прессы Голливуда.
Брэд Питт номинирован за работу в фильме "Однажды в… Голливуде", Аль Пачино и Джо Пеши – за "Ирландца", Энтони Хопкинс – за роль в картине "Два Папы".
Кадр из фильма Ирландец
Вчера, 16:42Культура
"Ирландца", "Брачную историю", "1917" номинировали на "Золотой глобус"
Том Хенкс, который на предстоящем "Золотом глобусе" также будет отмечен наградой за вклад в кинематограф, номинирован за фильм "Прекрасный день по соседству".
В категории "Лучшая женская роль второго плана" представлены Аннетт Бенинг ("Отчет о пытках"), Дженнифер Лопез ("Стриптизерши"), Лора Дерн ("Брачная история"), Марго Робби ("Скандал") и Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл").
Награду "Золотой глобус" ежегодно вручает Ассоциация аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). Очередная 77-я церемония вручения награды пойдет в Лос-Анджелесе 5 января. Судьбу награды определяют около 90 членов HFPA. Хотя ее члены, выбирающие номинантов и определяющие победителей, не входят в киноакадемию, которая выбирает получателей "Оскара", считается, что именно "Золотой глобус" открывает и задает тон сезону кинопремий в США.
Эксперт оценил шансы российских картин на попадание в номинацию Золотого глобуса
8 декабря, 04:07Культура
Эксперт оценил шансы российских кинокартин на "Золотом глобусе"
100000
Обсудить 0
КультураЭнтони ХопкинсДжо ПешиТом ХенксАль ПачиноЗолотой глобусБрэд Питт (Уильям Бредли)США
Рекомендуем
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
Брэд Питт в числе номинантов на "Золотой глобус" за роль второго плана
Актриса Алиса Фрейндлих на церемонии вручения театральных премий Золотой Софит
Медведев поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Эксперт оценил шансы российских картин на попадание в номинацию Золотого глобуса
Эксперт оценил шансы российских кинокартин на "Золотом глобусе"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
"Однажды в… Голливуде" номинировали на "Золотой глобус"
Полет в Ригу
Сюткин объяснил реакцию Гагариной на поведение участника шоу "Голос"
Кадр из фильма Чудо-женщины: 1984
Появился первый трейлер нового фильма о "Чудо-женщине" с Галь Гадот
Премия Золотой глобус
Стали известны номинанты на "Золотой глобус" за роль в комедии
Кадры из фильмов Паразиты и Боль и слава
"Паразиты" и "Боль и слава" номинированы на "Золотой глобус"
Презентация проекта России сегодня Музей исчезнувших картин
Виртуальный "Музей исчезнувших картин" возродил утерянные шедевры
Путин попросил Зеленского повернуться для совместного фото
Зеленский оконфузился на встрече "нормандской четверки"
Кадр из фильма Ирландец
"Ирландца", "Брачную историю", "1917" номинировали на "Золотой глобус"
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Путин заявил, что доволен встречей с Зеленским
Город Пекин
В Китае стартовал масштабный фестиваль российской культуры
В ГМИИ им. А.С. Пушкина
Минкультуры пообещало решить проблему очередей в топовых музеях
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию о "милитаризации" Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36Правительству предложили два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
03:25Зеленский оценил переговоры с Путиным
Лента новостейМолния