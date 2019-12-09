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РИА Наука
2019-12-09T16:29+0300
https://ria.ru/20191209/1562166715.html
Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем
https://cdn23.img.ria.ru/images/152580/37/1525803790_0:92:3313:1956_1036x0_80_0_0_c740ce4f05eba02d2d1154500dd945d8.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали о связи между раком и алкоголем

16:18 09.12.2019 (обновлено: 16:29 09.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦех розлива на московском заводе шампанских вин
Цех розлива на московском заводе шампанских вин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Употребление алкоголя даже в небольших количествах повышает риск развития рака. К такому выводу пришла научная группа из Японии и США, сообщает MedicalXpress.
Ученые изучили клинические данные из 33 больниц Японии за 2005-2016 годы. Всего они проанализировали информацию о 63,2 тысячи пациентов с онкологией и таком же количестве здоровых добровольцев. Все участники рассказали, сколько спиртного они пьют каждый день, и указали продолжительность употребления.
Выяснилось, что шансы заболеть раком меньше всего были у людей, которые не пьют спиртное. У тех, кто употребляет алкоголь в небольших или умеренных дозах, вероятность развития онкологии заметно повышался. Так, один спиртной напиток в день в течение десяти лет или два в день на протяжении пяти лет увеличивают общий риск заболеть раком прямой кишки, желудка, груди, простаты или пищевода и другими видами онкологических заболеваний на пять процентов.
"Учитывая сегодняшние проблемы, связанные с повсеместной заболеваемостью раком, мы должны и далее поощрять просвещение населения касательно рисков онкологии, связанных с алкоголем", — сказал доктор медицинских наук из Токийского университета Масаеши Заицу.
Дегустации вина
28 ноября, 07:47
Определена безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
80111311768
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РИА НаукаракТокийский университетЯпонияСША
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