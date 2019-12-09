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В Севастополе пропавшего в ноябре подростка нашли мертвым
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РИА Новости

В Севастополе пропавшего в ноябре подростка нашли мертвым

16:17 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Подростка, пропавшего в Севастополе в конце ноября, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по факту смерти 16-летнего жителя Балаклавского района, ранее пропавшего без вести", - говорится в сообщении.
Следователями установлено, подросток ушел из дома 26 ноября.
"Сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственной смерти на теле молодого человека отсутствуют", - говорится в сообщении.
Следствием будет изучена обстановка в семье, окружение подростка, установлены обстоятельства и события, которые предшествовали и привели к трагедии.
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3 декабря, 13:02
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Следственный комитет РФСевастопольРоссияПроисшествия
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