В Севастополе пропавшего в ноябре подростка нашли мертвым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Подростка, пропавшего в Севастополе в конце ноября, нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
"Расследуется уголовное дело по факту смерти 16-летнего жителя Балаклавского района, ранее пропавшего без вести", - говорится в сообщении.
Следователями установлено, подросток ушел из дома 26 ноября.
"Сегодня тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в которой он покинул дом. Предварительно, следы насильственной смерти на теле молодого человека отсутствуют", - говорится в сообщении.
Следствием будет изучена обстановка в семье, окружение подростка, установлены обстоятельства и события, которые предшествовали и привели к трагедии.