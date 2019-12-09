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В Париже активистки Femen устроили акцию у Елисейского дворца
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РИА Новости

В Париже активистки Femen устроили акцию у Елисейского дворца

16:16 09.12.2019 (обновлено: 17:28 09.12.2019)
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© REUTERS / Charles PlatiauАкция Femen перед Елисейским дворцом в Париже. 9 декабря 2019
Акция Femen перед Елисейским дворцом в Париже. 9 декабря 2019
© REUTERS / Charles Platiau
Акция Femen перед Елисейским дворцом в Париже. 9 декабря 2019
ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Две активистки движения Femen устроили акцию, продемонстрировав обнаженную грудь журналистам, ожидающим прохода в Елисейский дворец, где позднее в понедельник состоится встреча в "нормандском формате", передаёт корреспондент РИА Новости.
Девушки затесались в ряды прессы, спокойно ожидавшей прохода в резиденцию французского лидера Эммануэля Макрона. Внезапно они сбросили куртки - из одежды на них оказались лишь джинсы и обувь. Затем они перелезли через ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части, и стали выкрикивать лозунги.
Буквально через несколько секунд сотрудники службы безопасности Елисейского дворца повалили активисток на асфальт. Подоспевшие сотрудники полиции увели нарушительниц спокойствия от входа во дворец.
Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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"Нормандский" саммит в ПарижеВиктория Иванова (журналист)Эммануэль МакронДонецкая Народная РеспубликаFemenМинскООНУкраинаВ мире
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