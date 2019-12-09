В Париже активистки Femen устроили акцию у Елисейского дворца

ПАРИЖ, 9 дек - РИА Новости, Виктория Иванова. Две активистки движения Две активистки движения Femen устроили акцию, продемонстрировав обнаженную грудь журналистам, ожидающим прохода в Елисейский дворец, где позднее в понедельник состоится встреча в "нормандском формате", передаёт корреспондент РИА Новости.

Девушки затесались в ряды прессы, спокойно ожидавшей прохода в резиденцию французского лидера Эммануэля Макрона. Внезапно они сбросили куртки - из одежды на них оказались лишь джинсы и обувь. Затем они перелезли через ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части, и стали выкрикивать лозунги.

Si FEMEN soutient tous les processus de paix, nous ne pouvons rester silencieuses quand un dictateur aussi influent que Poutine est reçu en France. Nous nous devons de rappeler sa responsabilité dans deux guerres actuelles, ainsi que sa politique sexiste, homophobe et répressive pic.twitter.com/EmBTq151I7 — FEMEN (@Femen_France) December 9, 2019

Буквально через несколько секунд сотрудники службы безопасности Елисейского дворца повалили активисток на асфальт. Подоспевшие сотрудники полиции увели нарушительниц спокойствия от входа во дворец.

Так называемый "нормандский формат" (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.