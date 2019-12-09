ВС отправил на пересмотр вопрос об ответственности наследников

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России в понедельник отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь к субсидиарной ответственности наследников бенефициара компании "Амурский продукт", сообщил РИА Новости представитель суда.
Как пояснил собеседник агентства, данный вопрос отправлен на новое рассмотрение в первую инстанцию - арбитражный суд Амурской области.
31 октября, 11:53Верховный суд утвердил регламент судебного примирения
В рамках дела о банкротстве "Амурского продукта" один из кредиторов - ООО "РН-Востокнефтепродукт" - потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия в размере более 273 миллионов рублей его контролирующих лиц, в том числе, гендиректора Степана Руденко, а также наследников погибшего в ДТП заместителя директора Михаила Шефера - жену и двоих сыновей - в пределах наследственной массы.
Суды установили, что "Амурский продукт" в 2015 году похитил переданные ему на хранение нефтепродукты, принадлежавшие, в частности, компании "РН-Востокнефтепродукт" (на сумму более 141 миллиона рублей). Удовлетворенные судами требования о возмещении ущерба привели к банкротству должника. Хищение осуществлялось под руководством Шефера, реального бенефициара компании. Уголовное дело в отношении него было прекращено ввиду смерти подозреваемого.
Суды трех инстанций в Дальневосточном округе привлекли к субсидиарной ответственности Руденко, а в привлечении наследников Шефера отказали. Суды пришли к выводу, что "данные требования неразрывно связаны с личностью Шефера, в связи с чем, на его наследников не может быть возложена обязанность по возмещению убытков в порядке субсидиарной ответственности".
Однако "РН-Востокнефтепродукт" в своей кассационной жалобе в ВС РФ указал, что обязательство Шефера не относится к числу тесно связанных с его личностью, возникло до открытия наследства и подлежало включению в наследственную массу. По мнению кредитора, противоположный подход лишает кредиторов возможности компенсировать свои имущественные потери, возникшие ввиду умышленного причинения вреда действиями контролирующего должника лица. Судья Екатерина Корнелюк сочла доводы жалобы заслуживающими внимания и передала дело для рассмотрения в судебном заседании коллегии по экономическим спорам.