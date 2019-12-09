ВС отправил на пересмотр вопрос об ответственности наследников

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России в понедельник отменила судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказались привлечь к субсидиарной ответственности наследников бенефициара компании "Амурский продукт", сообщил РИА Новости представитель суда.

Как пояснил собеседник агентства, данный вопрос отправлен на новое рассмотрение в первую инстанцию - арбитражный суд Амурской области.

В рамках дела о банкротстве "Амурского продукта" один из кредиторов - ООО "РН-Востокнефтепродукт" - потребовал привлечь к субсидиарной ответственности по долгам предприятия в размере более 273 миллионов рублей его контролирующих лиц, в том числе, гендиректора Степана Руденко, а также наследников погибшего в ДТП заместителя директора Михаила Шефера - жену и двоих сыновей - в пределах наследственной массы.

Суды установили, что "Амурский продукт" в 2015 году похитил переданные ему на хранение нефтепродукты, принадлежавшие, в частности, компании "РН-Востокнефтепродукт" (на сумму более 141 миллиона рублей). Удовлетворенные судами требования о возмещении ущерба привели к банкротству должника. Хищение осуществлялось под руководством Шефера, реального бенефициара компании. Уголовное дело в отношении него было прекращено ввиду смерти подозреваемого.

Суды трех инстанций в Дальневосточном округе привлекли к субсидиарной ответственности Руденко, а в привлечении наследников Шефера отказали. Суды пришли к выводу, что "данные требования неразрывно связаны с личностью Шефера, в связи с чем, на его наследников не может быть возложена обязанность по возмещению убытков в порядке субсидиарной ответственности".