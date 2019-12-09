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"Аэроэкспресс" изменит расписание поездов во Внуково 14 и 15 декабря
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РИА Новости

"Аэроэкспресс" изменит расписание поездов во Внуково 14 и 15 декабря

16:36 09.12.2019 (обновлено: 16:42 09.12.2019)
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© Фото : АэроэкспрессПоезд компании "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
© Фото : Аэроэкспресс
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов на Внуковском направлении с 13 на 14 и с 14 на 15 декабря в связи с проведением плановых работ на железной дороге, сообщила пресс-служба компании.
"Компания сообщает об изменениях в графике движения поездов на Внуковском направлении с 13 на 14 и с 14 на 15 декабря в связи с проведением плановых работ на железной дороге", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 14 и 15 декабря будут отменены поезда, следующие с Киевского вокзала в 6.00 мск и 8.00 мск, а также отправляющиеся из Внуково в 7.00 мск и 9.37 мск.
Также с 13 на 14 декабря и с 14 на 15 декабря произойдут изменения в расписании отправления и прибытия аэроэкспрессов, курсирующих на Внуковском направлении. Указывается, что актуальную информацию о графике движения поездов можно узнать на официальном сайте компании.
"Аэроэкспресс" просит пассажиров предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов перед поездкой и заранее прибывать в терминалы.
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
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