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В Египте при обрушении аттракциона пострадали 14 детей, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Египте при обрушении аттракциона пострадали 14 детей, сообщили СМИ

16:06 09.12.2019 (обновлено: 17:11 09.12.2019)
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© AP Photo / Ben CurtisЕгипетская скорая помощь. Архивное фото
Египетская скорая помощь. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
КАИР, 9 дек — РИА Новости. Четырнадцать школьников получили травмы в результате падения аттракциона в парке "Парадайз" в египетской провинции эль-Дакахлия, пишет египетская газета "Аль-Масри аль-Йоум".
По имеющейся информации, школа организовала поездку 50 детей в парк развлечений. На аттракцион-горку отправились 14 учеников, сооружение обрушилось вместе с детьми. Все пострадавшие были доставлены в больницу.
"Состояние пострадавших стабильное. Девять детей после оказания медицинской помощи были отправлены домой, еще двое проходят дообследование, три ребенка госпитализированы для проведения хирургического вмешательства", — сообщил изданию представитель египетского минздрава Саад Мекки.
Прокуратура начала расследование.
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