Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

"Посредством ФГУП "Почта России" граждане и юридические лица получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.