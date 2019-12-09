МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
"Посредством ФГУП "Почта России" граждане и юридические лица получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в случае реального назначения административного наказания в постановлении должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства России, иное юридическое лицо не может быть получателем платежа.
"В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обращаться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора", - отмечается в материале.