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Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
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РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

16:05 09.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкДеньги
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.

"Посредством ФГУП "Почта России" граждане и юридические лица получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа, вынесенные якобы территориальными органами Роспотребнадзора. При этом реквизиты для оплаты административного штрафа не соответствуют реквизитам территориального органа Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что в случае реального назначения административного наказания в постановлении должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства России, иное юридическое лицо не может быть получателем платежа.
"В случае сомнений в правильности полученного требования об уплате административного штрафа необходимо обращаться в соответствующий территориальный орган Роспотребнадзора", - отмечается в материале.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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