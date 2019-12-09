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Медведев подписал постановление о проведении переписи населения
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РИА Новости

Медведев подписал постановление о проведении переписи населения

16:04 09.12.2019 (обновлено: 16:34 09.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, на нее выделяется 30 миллиардов рублей.
"У нас предстоит Всероссийская перепись населения. Я подписал решение о её проведении. Это постановление об организации Всероссийской переписи населения в 2020-м году", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
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Он подчеркнул, что перепись - большое и сложное событие в жизни любой страны, учитывая масштабы и географические особенности нашей страны, это мероприятие сложно вдвойне.
"На проведение переписи мы выделяем весьма значительные деньги - более 30 миллиардов рублей. Перепись пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года, в отдалённых и труднодоступных регионах - период увеличили - все начнётся с 1 апреля и будет продолжаться до 20 декабря следующего года", - добавил он. Ответственным за проведение переписи является Росстат.
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"Предварительные итоги подведут наши коллеги в апреле 2021 года, окончательные уже 2022-м году. Полученные результаты должны повысить эффективность госполитики, управленческих решений, начиная от экономики и заканчивая социальными решениями", - заметил премьер.
Эта перепись впервые в истории станет цифровой. Ее можно будет пройти на портале госуслуг (будет создан спецраздел). Все переписчики будут оснащены планшетами. На планшетах будет установлено мобильное приложение переписчика с электронным переписным листом и встроенным картографическим сервисом. Таким образом, большинство данных переписи 2020 года будет сразу собираться в цифровом виде, что существенно облегчит передачу и дальнейшую обработку информации.
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13000328
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Всероссийская перепись населения (2020)Дмитрий МедведевРосстатОбществоРоссияЭкономика
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