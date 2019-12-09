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Суд подтвердил законность переименования двух проспектов в Киеве
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РИА Новости

Суд подтвердил законность переименования двух проспектов в Киеве

16:03 09.12.2019 (обновлено: 18:47 09.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 9 дек – РИА Новости. Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил законность переименования Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича, заявил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.
Ранее Сиротюк сообщил, что Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов, названных в честь Бандеры и Шухевича. Суд считает, что при переименовании проспектов была нарушена процедура и отсутствовало надлежащее обоснование этого решения. Однако в Киевсовете сообщили, что готовят апелляцию на это решение. Позже Украинский институт национальной памяти Украины обжаловал решение суда об отмене переименования проспектов.

"Только что апелляционный суд Киева подтвердил законность переименования проспектов Шухевича и Бандеры в Киеве", - написал Сиротюк на странице в Facebook в понедельник.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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