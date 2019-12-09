Малышева развеяла мифы о борьбе с пищевыми отравлениями

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Телеведущая, доктор медицинских наук Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий, врач Дмитрий Шубин, в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале развенчали распространенные в интернете мифы о лечении пищевых отравлений.

На передачу пришла женщина, которая отравилась икрой во время празднования годовщины свадьбы и попыталась снять симптомы, выпив отвар укропа с сахаром. Ведущая пояснила, что единственная польза этого народного средства в том, что в нем есть вода.

По словам ведущих, при отравлениях часто рекомендуют употреблять отвар мать-и-мачехи, однако делать этого нельзя: такие настои обладают "гепатотоксичным эффектом", то есть могут повредить ткани печени.

Не помогают при пищевой инфекции также отвар валерианы и активированный уголь в малых дозах.

Ведущие также отметили, что главное — восполнить потерю жидкости в организме.