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Малышева развеяла мифы о борьбе с пищевыми отравлениями
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РИА Новости

Малышева развеяла мифы о борьбе с пищевыми отравлениями

16:00 09.12.2019 (обновлено: 16:32 09.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий, врач Дмитрий Шубин, в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале развенчали распространенные в интернете мифы о лечении пищевых отравлений.
На передачу пришла женщина, которая отравилась икрой во время празднования годовщины свадьбы и попыталась снять симптомы, выпив отвар укропа с сахаром. Ведущая пояснила, что единственная польза этого народного средства в том, что в нем есть вода.
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По словам ведущих, при отравлениях часто рекомендуют употреблять отвар мать-и-мачехи, однако делать этого нельзя: такие настои обладают "гепатотоксичным эффектом", то есть могут повредить ткани печени.
Не помогают при пищевой инфекции также отвар валерианы и активированный уголь в малых дозах.
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Ведущие также отметили, что главное — восполнить потерю жидкости в организме.
"Потеря десяти процентов жидкости от массы нашего тела угрожает нашей жизни. Поэтому вы должны пить", — заявил Шубин, добавив, что это нужно делать маленькими порциями.
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Елена МалышеваЗдоровьеОбщество
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