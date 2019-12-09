Минкультуры: музейные маршруты России нужно расширить

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Проект "Национальные музейные маршруты России" должен интегрировать как можно большее количество региональных, муниципальных и частных музеев страны, заявил директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.
Выступая на пресс-конференции, он отметил, что около 50 процентов мотиваций при выборе туристических маршрутов по России так или иначе связаны с музеями.
Он уточнил, что к настоящему времени в программу "Национальные музейные маршруты России" входят 67 федеральных музеев на территории Центральной России, но ни одного музея дальше Урала.
"В настоящее время успешно существуют и развиваются такие музейные маршруты как "Золотое кольцо", "Серебряное ожерелье", "Императорский маршрут", "Русские усадьбы" и "Россия - родина космонавтики". Это готовые программы для внутреннего и въездного туризма с продуманной логистикой, с экскурсионными программами для групповых и индивидуальных посетителей, с вариантами размещения, питания и сопутствующей инфраструктурой", — прокомментировал ситуацию представитель министерства.