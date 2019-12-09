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Туризм
2019-12-09T20:39+0300
https://ria.ru/20191209/1562164768.html
Минкультуры: музейные маршруты России нужно расширить
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РИА Новости

Минкультуры: музейные маршруты России нужно расширить

20:26 09.12.2019 (обновлено: 20:39 09.12.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Аристократический портрет в России XVIII – начала XX века" в Историческом музее
Посетитель на выставке Аристократический портрет в России XVIII – начала XX века в Историческом музее
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Проект "Национальные музейные маршруты России" должен интегрировать как можно большее количество региональных, муниципальных и частных музеев страны, заявил директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.
Выступая на пресс-конференции, он отметил, что около 50 процентов мотиваций при выборе туристических маршрутов по России так или иначе связаны с музеями.
Он уточнил, что к настоящему времени в программу "Национальные музейные маршруты России" входят 67 федеральных музеев на территории Центральной России, но ни одного музея дальше Урала.
"В настоящее время успешно существуют и развиваются такие музейные маршруты как "Золотое кольцо", "Серебряное ожерелье", "Императорский маршрут", "Русские усадьбы" и "Россия - родина космонавтики". Это готовые программы для внутреннего и въездного туризма с продуманной логистикой, с экскурсионными программами для групповых и индивидуальных посетителей, с вариантами размещения, питания и сопутствующей инфраструктурой", — прокомментировал ситуацию представитель министерства.
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