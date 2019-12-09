Калягин назвал проблемы российских театров

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Председатель Союза театральный деятелей (СТД) РФ Александр Калягин считает, что самое главное для развития всех театров страны – это гарантированное финансирование.
В понедельник в Театральном центре "На Страстном" открылся форум СТД "Российский театр – ХХI век. Новый взгляд".
"В Год театра мы сделали главное – объединили практически всю театральную Россию. Мы услышали друг друга, попытались обозначить существующие проблемы. К сожалению, их по-прежнему много, не стану обманывать ни себя, ни вас – мы их не решили в Год театра. Впрочем, на это и не рассчитывали, понимая, что это долгий и кропотливый труд, которым мы занимались и будем заниматься дальше", - сказал Калягин, приветствуя участников форума.
В качестве таких проблем он назвал существующую систему выдвижения и присвоения почетных званий, а также лишение ряда заведений в регионах лицензий на подготовку артистов. Калягин также обратил внимание на неутихающие споры по поводу возможной оптимизации театров.
"Но есть и очень радостные факты - в Год театра было выделено 1,5 миллиарда рублей на реконструкцию театров для детей. Это прекрасно! И я верю, пусть не быстро, не сразу, но мы добьемся, чтобы была принята концепция развития театрального дела до 2030 года, а следом и закон о культуре в новой редакции. Что нам на самом деле надо? Нам нужно гарантированное финансирование деятельности театров всей страны. Это самое главное", - подчеркнул Калягин.