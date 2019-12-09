Таиланд планирует усилить меры безопасности для туристов

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Министерство внутренних дел Таиланда поручило госорганам повысить меры безопасности для туристов после сообщения немецких СМИ о распространении мошенничества в стране, Министерство внутренних дел Таиланда поручило госорганам повысить меры безопасности для туристов после сообщения немецких СМИ о распространении мошенничества в стране, сообщает Bangkok Post.

После передачи на немецком телеканале, в которой рассказывалось о завышении тарифов на услуги такси для туристов, бандах, продающих поддельные железнодорожные билеты, и гражданах, выдающих себя за туристическую полицию, власти решили усилить меры безопасности, сказал заммэра Паттайи Ронакит Экасинг.

По его словам, ежегодно курорт посещают 18 миллионов гостей, из которых 10 миллионов – граждане других государств.

Генерал-майор Верапонг Тонгпайбун, начальник отдела туристической полиции Паттайи, сказал, что в городе много жалоб на мошенничество, хотя серьезные преступления против отдыхающих редки. "Большинство случаев связаны с драками на улицах между иностранцами", — сказал он.