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Туризм
2019-12-09T16:25+0300
https://ria.ru/20191209/1562164284.html
Таиланд планирует усилить меры безопасности для туристов
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РИА Новости

Таиланд планирует усилить меры безопасности для туристов

16:25 09.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода мира. Паттайя
Города мира. Паттайя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Министерство внутренних дел Таиланда поручило госорганам повысить меры безопасности для туристов после сообщения немецких СМИ о распространении мошенничества в стране, сообщает Bangkok Post.
После передачи на немецком телеканале, в которой рассказывалось о завышении тарифов на услуги такси для туристов, бандах, продающих поддельные железнодорожные билеты, и гражданах, выдающих себя за туристическую полицию, власти решили усилить меры безопасности, сказал заммэра Паттайи Ронакит Экасинг.
По его словам, ежегодно курорт посещают 18 миллионов гостей, из которых 10 миллионов – граждане других государств.
Генерал-майор Верапонг Тонгпайбун, начальник отдела туристической полиции Паттайи, сказал, что в городе много жалоб на мошенничество, хотя серьезные преступления против отдыхающих редки. "Большинство случаев связаны с драками на улицах между иностранцами", — сказал он.
По его словам, в городе уже установлено множество камер видеонаблюдения, и их число будет расти. А ночью, с 22:00 до 4:00 часов, туристическая полиция планирует патрулировать городской пляж, который будет разделен на три отдельные зоны.
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