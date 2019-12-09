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Религия и мировоззрение
2019-12-09T15:48+0300
https://ria.ru/20191209/1562164207.html
Архиепископ: Ватикан найдет способ созвать Вселенский собор
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РИА Новости

Архиепископ: Ватикан найдет способ созвать Вселенский собор

15:48 09.12.2019
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© Фото : Ольга ХрульПосол Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре
Посол Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре
© Фото : Ольга Хруль
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ватикан надеется на проведение Вселенского христианского собора, в будущем будет искать способ его провести, заявил в понедельник на пресс-конференции в РИА Новости апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре.
"Надеемся, что Вселенский собор состоится, но кто-то должен его созвать. Это должен быть один человек, который его созовёт", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли новый Вселенский собор с участием представителей всех конфессий христианства в современных условиях.
"В будущем мы найдём способ, как созвать Вселенский собор, найдем формулу, как собраться вместе", - добавил нунций.
Православная церковь признает семь Вселенских соборов в истории христианства, которые проходили в IV-VIII веках. Соборы созывались в самые сложные исторические периоды жизни Церкви, их решения были обязательными для всех христиан. После "великой схизмы" - разделения Церкви на Западную (католичество) и Восточную (православие) в XI веке Вселенские соборы больше не собирались.
Римско-католическая церковь, вместо семи, признает более 20 Вселенских соборов - включая в это число и соборы, бывшие в Западной церкви уже после разделения христианского мира.
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Некоторые эксперты в сфере межцерковных отношений полагают, что Константинопольский патриархат в настоящее время движется к заключению унии (союза) с Римско-католической церковью. В частности, в марте этого года на конференции в Москве был представлен доклад афонских насельников старца Паисия Кареотиса и монаха Епифания Капсалиотиса, в котором говорилось о том, что Константинополь и Рим якобы уже согласовали совместное управление юрисдикцией, которое начнет явно действовать после объединительного Вселенского собора.
Ранее о возможности такого собора говорили и нынешний Константинопольский патриарх Варфоломей, и папа Римский Франциск. Провести они его могут в 2025 году, в годовщину Первого Вселенского собора 325 года. В поместных православных Церквях, в целом, не поддерживают эти действия, поскольку основные вероучительные различия между христианскими конфессиями до сих пор не преодолены.
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