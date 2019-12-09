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Поклонская сравнила крымчан с народом Индии в вопросе самоопределения
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РИА Новости

Поклонская сравнила крымчан с народом Индии в вопросе самоопределения

15:44 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что Крым так же, как и в свое время Индия, использовал право на самоопределение и мирно отстоял свой суверенитет.
Поклонская прибыла в понедельник с рабочим визитом в Индию, где примет участие в международной конференции стран БРИКС.
"Индия - это страна и народ, которые несколько десятилетий назад использовали свое право на самоопределение и мирно отстояли свой суверенитет. У Крыма нет колониального прошлого, но я вижу исторические параллели в том, что крымчане, как и соратники Ганди (один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди - ред.), проявили зрелость и смогли без конфликтов достичь внутреннего согласия и изменить свою судьбу", - сказала Поклонская.
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Наталья ПоклонскаяБРИКСМахатма ГандиГосдума РФВеликобританияКрымРоссияИндияВ мире
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