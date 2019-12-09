Поклонская сравнила крымчан с народом Индии в вопросе самоопределения

"Индия - это страна и народ, которые несколько десятилетий назад использовали свое право на самоопределение и мирно отстояли свой суверенитет. У Крыма нет колониального прошлого, но я вижу исторические параллели в том, что крымчане, как и соратники Ганди (один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании Махатма Ганди - ред.), проявили зрелость и смогли без конфликтов достичь внутреннего согласия и изменить свою судьбу", - сказала Поклонская.