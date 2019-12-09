СК выяснит обстоятельства смерти школьника в Подмосковье

По данным ведомства, ребенка в бессознательном состоянии нашли родители в подъезде. По предварительному заключению эксперта, он мог умереть от токсического отравления, каких-либо травм на теле мальчика не обнаружено. Кроме того, на месте происшествия следователи нашли баллон дезодоранта и пакет, они направлены на судебно-химическое исследование.