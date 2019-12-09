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СК выяснит обстоятельства смерти школьника в Подмосковье
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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства смерти школьника в Подмосковье

15:42 09.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следователи выяснят обстоятельства смерти 11-летнего школьника в Дубне, который мог умереть от токсического отравления, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Добавляется, что 11-летний мальчик скончался в реанимации городской больницы 6 декабря.
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По данным ведомства, ребенка в бессознательном состоянии нашли родители в подъезде. По предварительному заключению эксперта, он мог умереть от токсического отравления, каких-либо травм на теле мальчика не обнаружено. Кроме того, на месте происшествия следователи нашли баллон дезодоранта и пакет, они направлены на судебно-химическое исследование.
"По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФДубнаМосковская областьПроисшествия
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