СК выяснит обстоятельства смерти школьника в Подмосковье

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Следователи выяснят обстоятельства смерти 11-летнего школьника в Дубне, который мог умереть от токсического отравления, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Добавляется, что 11-летний мальчик скончался в реанимации городской больницы 6 декабря.
По данным ведомства, ребенка в бессознательном состоянии нашли родители в подъезде. По предварительному заключению эксперта, он мог умереть от токсического отравления, каких-либо травм на теле мальчика не обнаружено. Кроме того, на месте происшествия следователи нашли баллон дезодоранта и пакет, они направлены на судебно-химическое исследование.
"По данному факту... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.