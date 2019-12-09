На Урале продлили арест фигуранту дела об убийстве девушки из-за авто

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник продлил до 12 апреля 2020 года арест жителю Челябинской области Марату Ахметвалиеву, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Менеджер по продажам Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября в Екатеринбурге, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, в конце концов девушку обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь, которую она собиралась перевезти из Каменска-Уральского в новую квартиру, взятую в ипотеку. Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц. По предварительным данным, на преступление они пошли, чтобы похитить машину.
"Заключение под стражей по 12 апреля 2020 года включительно", – сказала собеседница агентства.
Ранее в понедельник на аналогичный срок был продлен арест подельникам Ахметвалиева Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньшиковой.