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На Урале продлили арест фигуранту дела об убийстве девушки из-за авто
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РИА Новости

На Урале продлили арест фигуранту дела об убийстве девушки из-за авто

15:40 09.12.2019 (обновлено: 15:48 09.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник продлил до 12 апреля 2020 года арест жителю Челябинской области Марату Ахметвалиеву, обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Менеджер по продажам Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября в Екатеринбурге, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5. Были организованы масштабные поиски, в конце концов девушку обнаружили мертвой. У нее осталась девятилетняя дочь, которую она собиралась перевезти из Каменска-Уральского в новую квартиру, взятую в ипотеку. Вскоре были задержаны трое предполагаемых убийц. По предварительным данным, на преступление они пошли, чтобы похитить машину.
"Заключение под стражей по 12 апреля 2020 года включительно", – сказала собеседница агентства.
Ранее в понедельник на аналогичный срок был продлен арест подельникам Ахметвалиева Михаилу Федоровичу и Екатерине Меньшиковой.
Подозреваемый в убийстве девушки из-за машины в Екатеринбурге
17 октября, 15:14
Обвиняемый в убийстве Каторгиной предложил "сделать ребенка" ее семье
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЕкатеринбургКаменск-УральскийЧелябинская областьПроисшествия
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