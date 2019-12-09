В Нидерландах "веселящий газ" внесут в список контролируемых веществ

Отмечается, что в Нидерландах в первой половине 2019 года было зарегистрировано 67 жалоб на здоровье, связанных с закисью азота – это больше, чем за весь предыдущий год. Также стремительно растет количество ДТП на почве употребления данного вещества – в одном июле произошло 950 таких случаев.