В Нидерландах "веселящий газ" внесут в список контролируемых веществ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правительство Нидерландов внесет закись азота, более известную как "веселящий газ", в список веществ, подлежащих контролю, согласно положению национального Опиумного закона, сообщило министерство здравоохранения, благосостояния и спорта.
"Мы больше не можем терпеть риск для здоровья населения, особенно для молодых людей. Оценка наших экспертов показывает, что использование "веселящего газа" в развлекательных целях может быть чрезвычайно вредно и привести к серьезному ущербу для здоровья даже при ограниченных дозах", - заявил госсекретарь министерства Паул Блокхёйс, слова которого приводит портал NL Times.
Отмечается, что в Нидерландах в первой половине 2019 года было зарегистрировано 67 жалоб на здоровье, связанных с закисью азота – это больше, чем за весь предыдущий год. Также стремительно растет количество ДТП на почве употребления данного вещества – в одном июле произошло 950 таких случаев.
Правительство намерено включить "веселящий газ" в Список II по классификации Опиумного закона - законодательного акта, определяющего правила работы с наркотическими средствами. В этом реестре, в частности, значатся гашиш, диазепам и бутабарбитал.
Использование вещества будет разрешено дантистам в качестве обезболивающего и в пищевой промышленности - производителям взбитых сливок, которые выдавливаются из баллончика с помощью закиси азота.
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