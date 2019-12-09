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В Тоскане зафиксировали около 60 подземных толчков
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РИА Новости

В Тоскане зафиксировали около 60 подземных толчков

15:40 09.12.2019 (обновлено: 17:14 09.12.2019)
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CC0 / kolibri5 / Тоскана
Тоскана
CC0 / kolibri5 /
РИМ, 9 дек – РИА Новости. Около 60 подземных толчков зафиксированы в Тоскане неподалеку от Флоренции, самый сильный из которых достиг магнитуды 4,5, свидетельствуют данные Национального института геофизики и вулканологии (INGV).
Колебания земной коры произошли в 30 километрах к северу от Флоренции в районе городков Скарперия-э-Сан-Пьеро и Барберино-ди-Муджелло, административно входящих в состав тосканского центра.
В целях предосторожности государственная железнодорожная компания Ferrovie dello Stato остановила движение поездов в регионе. Спустя несколько часов после проверки высокоскоростные поезда, проходящие через Флоренцию, стали возвращаться в график. Остается заблокированным движение региональных поездов на 30-километровом участке к северо-востоку от Флоренции между коммунами Борго-Сан-Лоренцо и Понтассьеве.
Ночное землетрясение посеяло панику среди местного населения. Многие жители, в том числе из Флоренции, проснувшись от подземных толчков, выбежали на улицу и укрылись в машинах – в ночь на понедельник в Тоскане шел дождь. Небольшие повреждения получили ряд исторических зданий в затронутых землетрясением коммунах, где местные власти на день отменили занятия в школах. Служба гражданской обороны отчиталась об отсутствии пострадавших в результате стихийного происшествия, разместив в своем Twitter памятку о том, что надо делать и брать с собой в случае землетрясения.
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