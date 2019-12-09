В Гидрометцентре объяснили декабрьские аномалии

"В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала", — сообщается на сайте Гидрометцентра.