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В Гидрометцентре объяснили декабрьские аномалии
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РИА Новости

В Гидрометцентре объяснили декабрьские аномалии

15:27 09.12.2019 (обновлено: 19:17 09.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКатер идет по реке Енисей
Катер идет по реке Енисей
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Катер идет по реке Енисей. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На большей части территории России температура превышает норму, такая ситуация сохранится в ближайшие дни, сообщил Гидрометцентр.
Синоптики отметили, что в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше стандартных значений.
На неделе обширный циклон с севера Атлантики принесет в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом, вместе с этим на восток начнет поступать теплый воздух.

"В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала", — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Специалисты отмечают, что почти вся территория страны, за исключением юга европейской части России и некоторых районов Дальнего Востока, окажется в зоне положительной аномалии.
В Москве, как и в целом в западной части страны, потепление будет умеренным.
Как сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, плюсовая температура продержится в столице до четверга. Погода будет облачная, с небольшими осадками.
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ПогодаДальний ВостокМоскваРоссияОбщество
Популярные комментарии
В Уфе снег расстаял почти что полностью. Надеюсь что через 20 лет погода в моем городе будет если ни как в Сочи то хотя бы в Волгограде. Не судите строго
9 декабря, 16:46
ДЗДантист Зайцев
8110004
В России повышается всё!, даже температура. У меня в мозгу скоро аномалии будут)
9 декабря, 16:49
sslga55
6130000
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