В Гидрометцентре объяснили декабрьские аномалии

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На большей части территории России температура превышает норму, такая ситуация сохранится в ближайшие дни, сообщил Гидрометцентр.
Синоптики отметили, что в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше стандартных значений.
На неделе обширный циклон с севера Атлантики принесет в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом, вместе с этим на восток начнет поступать теплый воздух.
"В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться с Полярного Урала на северные и центральные районы Красноярского края и дальше, в район Байкала", — сообщается на сайте Гидрометцентра.
Специалисты отмечают, что почти вся территория страны, за исключением юга европейской части России и некоторых районов Дальнего Востока, окажется в зоне положительной аномалии.
В Москве, как и в целом в западной части страны, потепление будет умеренным.
Как сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, плюсовая температура продержится в столице до четверга. Погода будет облачная, с небольшими осадками.
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