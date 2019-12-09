Сообщения о "минировании" зданий школ в Москве не подтвердились

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Угрозы "минирования" зданий московских школ не подтвердились, проверки продолжаются, сообщила РИА Новости пресс-служба департамента образования Угрозы "минирования" зданий московских школ не подтвердились, проверки продолжаются, сообщила РИА Новости пресс-служба департамента образования Москвы

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в понедельник поступили угрозы в адрес 22 объектов, в том числе 13 школ.

"В настоящее время специалисты правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов, проверки зданий и территорий школ продолжаются", — говорится в сообщении департамента образования.

Согласно информации департамента образования, 9 декабря поступила информация о минировании нескольких школ.