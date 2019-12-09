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Сообщения о "минировании" зданий школ в Москве не подтвердились
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РИА Новости

Сообщения о "минировании" зданий школ в Москве не подтвердились

15:26 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Угрозы "минирования" зданий московских школ не подтвердились, проверки продолжаются, сообщила РИА Новости пресс-служба департамента образования Москвы.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в понедельник поступили угрозы в адрес 22 объектов, в том числе 13 школ.
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"В настоящее время специалисты правоохранительных органов не обнаружили опасных предметов, проверки зданий и территорий школ продолжаются", — говорится в сообщении департамента образования.
Согласно информации департамента образования, 9 декабря поступила информация о минировании нескольких школ.
"Сотрудники образовательных организаций оперативно отреагировали и провели эвакуацию школьников и педагогов. Никто не пострадал", — отметила пресс-служба департамента.
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