Православная гимназия Калининграда получила 150 электронных учебников

Учащиеся калининградской школы, в которой стартовал эксперимент по введению в школьную программу курса "Основы религиозных культур и светской этики"

КАЛИНИНГРАД, 9 дек - РИА Новости. Церемония передачи оборудования и учебных пособий, в том числе 150 планшетов-электронных учебников, прошла в понедельник в православной гимназии Калининграда. В ней приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и основатель автомобильного холдинга "Автотор" Владимир Щербаков.

"Когда мы учились, даже представить себе что-то подобное было невозможно, только в фантастических рассказах. Сегодня подобное техническое оснащение школы предполагает совсем другую отдачу с вашей стороны, эти приспособления должны помочь сделать рывок в вашем образовании, достичь того, что раньше и помыслить было невозможно. Желаю вам способности осваивать эту технику, использовать ее во благо и сделать сильное движение вперед и вверх с точки зрения овладения знаниями", - сказал предстоятель Русской православной церкви, обращаясь к ученикам.

В свою очередь, Щербаков отметил, что новое оборудование позволит ученикам не носить бумажные учебники и поможет учителям следить за успеваемостью. "Ребятам больше не нужно носить с собой учебники. У каждого учителя будет специальный компьютер, а у каждого ученика - планшет, в котором содержится полная учебная программа. Каждый вход в планшет фиксируется у учителя, поэтому если они захотят посмотреть кино или что-то еще во время урока, то учитель сразу это увидит", - отметил он.

Гимназии также было передано оборудование для школьного пресс-центра и курса геоинформационных технологий, робототехники и промышленного дизайна.