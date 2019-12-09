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Религия и мировоззрение
2019-12-09T15:26+0300
https://ria.ru/20191209/1562162662.html
Православная гимназия Калининграда получила 150 электронных учебников
https://cdn23.img.ria.ru/images/155211/73/1552117313_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_a99cb972d7e51d7704061283d4a02583.jpg
РИА Новости

Православная гимназия Калининграда получила 150 электронных учебников

15:26 09.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУчащиеся калининградской школы, в которой стартовал эксперимент по введению в школьную программу курса "Основы религиозных культур и светской этики"
Учащиеся калининградской школы, в которой стартовал эксперимент по введению в школьную программу курса Основы религиозных культур и светской этики
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 9 дек - РИА Новости. Церемония передачи оборудования и учебных пособий, в том числе 150 планшетов-электронных учебников, прошла в понедельник в православной гимназии Калининграда. В ней приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и основатель автомобильного холдинга "Автотор" Владимир Щербаков.
"Когда мы учились, даже представить себе что-то подобное было невозможно, только в фантастических рассказах. Сегодня подобное техническое оснащение школы предполагает совсем другую отдачу с вашей стороны, эти приспособления должны помочь сделать рывок в вашем образовании, достичь того, что раньше и помыслить было невозможно. Желаю вам способности осваивать эту технику, использовать ее во благо и сделать сильное движение вперед и вверх с точки зрения овладения знаниями", - сказал предстоятель Русской православной церкви, обращаясь к ученикам.
В свою очередь, Щербаков отметил, что новое оборудование позволит ученикам не носить бумажные учебники и поможет учителям следить за успеваемостью. "Ребятам больше не нужно носить с собой учебники. У каждого учителя будет специальный компьютер, а у каждого ученика - планшет, в котором содержится полная учебная программа. Каждый вход в планшет фиксируется у учителя, поэтому если они захотят посмотреть кино или что-то еще во время урока, то учитель сразу это увидит", - отметил он.
Гимназии также было передано оборудование для школьного пресс-центра и курса геоинформационных технологий, робототехники и промышленного дизайна.
Православная гимназия Калининградской епархии Русской православной церкви" образована по благословению митрополита Смоленского и Калининградского (ныне Патриарха Московского и Всея Руси) Кирилла в 2008 году. Там обучаются 380 детей. Гимназия стала опорная площадкой министерства образования Калининградской области по совершенствованию региональной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
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Религия и мировоззрениеВладимир ЩербакНовости - Религия и мировоззрениеАвтоторВладимир ЩербаковКалининградская областьКалининградрелигияОбразование - Общество
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