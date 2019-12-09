Молдавия отправит в Косово очередной контингент миротворцев

Молдавские военнослужащие участвуют в миротворческой операции в Косово (KFOR), которая проходит под эгидой НАТО c марта 2014 года. В этот регион отправляется двенадцатый состав молдавских миротворцев, который сформирован, согласно сообщению правительства, из 33 солдат и семи инженеров-саперов.
"Эти солдаты - наша гордость, мы уважаем их и восхищаемся их мужеством. Мы доверяем вашей самоотверженности и мужественности. Мы уверены, что вы будете действовать таким образом, чтобы имя Молдавии ассоциировалось с такими понятиями, как достоинство и безопасность", - сказал в понедельник премьер Ион Кику на торжественной церемонии, обращаясь к миротворцам.
Премьер-министр отметил, что, благодаря миротворцам, Молдавия вносит свой вклад в региональную и международную безопасность, демонстрируя, что в стране есть профессиональные офицеры, подготовка которых была проверена в боевых действиях. В правительстве уточнили, что миротворцы будут дислоцироваться на многонациональной базе Camp Vilaggio Italia и пробудут там шесть месяцев.
Решение об отправке военнослужащих Национальной армии для участия в миссии KFOR было одобрено парламентом Молдавии 1 ноября 2013 года. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
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