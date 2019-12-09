РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T15:53+0300
https://ria.ru/20191209/1562162510.html
Молдавия отправит в Косово очередной контингент миротворцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/156106/84/1561068424_0:0:2810:1580_1036x0_80_0_0_38d9861afd5d0b093a22874e6b01d331.jpg
РИА Новости

Молдавия отправит в Косово очередной контингент миротворцев

15:21 09.12.2019 (обновлено: 15:53 09.12.2019)
137
© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
Премьер-министр Молдавии Ион Кику. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 дек - РИА Новости. Молдавия отправит 9 декабря в Косово очередной контингент миротворцев для участия в операции по поддержанию мира, сообщает пресс-служба правительства республики.
Молдавские военнослужащие участвуют в миротворческой операции в Косово (KFOR), которая проходит под эгидой НАТО c марта 2014 года. В этот регион отправляется двенадцатый состав молдавских миротворцев, который сформирован, согласно сообщению правительства, из 33 солдат и семи инженеров-саперов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. 4 декабря 2019
4 декабря, 16:55
Путин: Россия готова поддержать компромиссные решения кризиса в Косово
"Эти солдаты - наша гордость, мы уважаем их и восхищаемся их мужеством. Мы доверяем вашей самоотверженности и мужественности. Мы уверены, что вы будете действовать таким образом, чтобы имя Молдавии ассоциировалось с такими понятиями, как достоинство и безопасность", - сказал в понедельник премьер Ион Кику на торжественной церемонии, обращаясь к миротворцам.
Премьер-министр отметил, что, благодаря миротворцам, Молдавия вносит свой вклад в региональную и международную безопасность, демонстрируя, что в стране есть профессиональные офицеры, подготовка которых была проверена в боевых действиях. В правительстве уточнили, что миротворцы будут дислоцироваться на многонациональной базе Camp Vilaggio Italia и пробудут там шесть месяцев.
Решение об отправке военнослужащих Национальной армии для участия в миссии KFOR было одобрено парламентом Молдавии 1 ноября 2013 года. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство во имя мира". В стране действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Заместитель председателя Совета Федерации Ильяса Умаханов на III Международном Ливадийском форуме в Ялте
4 декабря, 13:20
Вице-спикер СФ раскритиковал роль ЕС в переговорах по Косово
010000
Обсудить 2
Ион КикуНАТОМолдавияКосовоВ мире
Рекомендуем
Военные и полиция в Нигерии
Нигерийская армия спасла более 30 человек из плена "Боко Харам"
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Нормандская четверка обсудит "формулу Штайнмайера", заявили в Берлине
Контейнеры с ураном
"Беллона" признала безопасность работ "Росатома" с обедненным ураном
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Глава комиссии ОП по СМИ сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт
Посол Ватикана в РФ архиепископ Челестино Мильоре
Архиепископ: Ватикан найдет способ созвать Вселенский собор
Кадры из фильмов Паразиты и Боль и слава
"Паразиты" и "Боль и слава" номинированы на "Золотой глобус"
Молодой человек вдыхает оксид азота
В Нидерландах "веселящий газ" внесут в список контролируемых веществ
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Поклонская сравнила крымчан с народом Индии в вопросе самоопределения
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
В Пермском крае задержали осужденного, сбежавшего из колонии-поселения
Газодобывающее предприятие на Украине
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США ввел санкции против граждан Сербии и Венесуэлы
Роберт Кочарян в суде
Судья Апелляционного суда Армении по делу Кочаряна взял самоотвод
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019
Зеленский и Макрон начали двустороннюю встречу в Париже
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Делегация ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане
Камеры смертников в тюрьме Сен-Квентин в Калифорнии
Виктор Бут и его товарищ рассказали, что творится в спецтюрьмах США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния