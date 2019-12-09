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В НАПКА прокомментировали идею запрета удерживать долги с пенсий
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РИА Новости

В НАПКА прокомментировали идею запрета удерживать долги с пенсий

15:20 09.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выдача пенсии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Предложение Минэкономразвития РФ запретить взыскивать долги с ряда страховых пенсий россиян несильно скажется на рынке досудебного взыскания, в первую очередь, такие ограничения придется учитывать кредиторам, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Минэкономразвития России предложило отнести ряд страховых пенсий россиян к доходам, с которых нельзя будет взыскивать долги, сообщила ранее в понедельник "Российская газета". Так, в список таких доходов могут войти страховая пенсия по старости или инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по обеспечению военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, либо пособия по временной нетрудоспособности. Кроме того, ведомство предложило, чтобы при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.
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"Данные инициативы требуют обсуждения не только на заседаниях трехсторонней комиссии по трудовым вопросам, но и с участием кредиторов. Но сами инициативы не должны сразу же сказаться на рынке досудебного возврата просроченной задолженности", - считает Мехтиев. По его словам, пенсионеры являются наиболее дисциплинированными в части соблюдения своих обязательств.
"Данная мера затронет, прежде всего, кредиторов, которые должны будут теперь учитывать такие ограничения в своей деятельности", - подчеркнул президент НАПКА, добавив, что наличие в проекте переходного периода позволяет решить не только вопросы исполнительного производства, но и позволит кредитным организациям и МФО перестроить свои процессы и оценку платежеспособности клиентов для того, чтобы учесть такие нормы.
"Можно не согласиться с тем, что переходный период всего лишь 18 месяцев после его официального опубликования, так как то же самое министерство экономического развития продвигает и "регуляторную гильотину", которая должна быть завершена к 1 января 2021 года. И потому логичнее было бы считать переходный период - "18 месяцев, но не ранее 1 июля 2022 года", то есть 18 месяцев с "гильотины", - предложил он.
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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Министерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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