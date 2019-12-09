В НАПКА прокомментировали идею запрета удерживать долги с пенсий

Минэкономразвития России предложило отнести ряд страховых пенсий россиян к доходам, с которых нельзя будет взыскивать долги, сообщила ранее в понедельник "Российская газета". Так, в список таких доходов могут войти страховая пенсия по старости или инвалидности, накопительная пенсия, а также пенсии по обеспечению военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, либо пособия по временной нетрудоспособности. Кроме того, ведомство предложило, чтобы при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

"Данные инициативы требуют обсуждения не только на заседаниях трехсторонней комиссии по трудовым вопросам, но и с участием кредиторов. Но сами инициативы не должны сразу же сказаться на рынке досудебного возврата просроченной задолженности", - считает Мехтиев. По его словам, пенсионеры являются наиболее дисциплинированными в части соблюдения своих обязательств.

"Данная мера затронет, прежде всего, кредиторов, которые должны будут теперь учитывать такие ограничения в своей деятельности", - подчеркнул президент НАПКА, добавив, что наличие в проекте переходного периода позволяет решить не только вопросы исполнительного производства, но и позволит кредитным организациям и МФО перестроить свои процессы и оценку платежеспособности клиентов для того, чтобы учесть такие нормы.