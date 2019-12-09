Появился первый трейлер нового фильма о "Чудо-женщине" с Галь Гадот

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Студия Warner Bros. выложила первый трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли, . Студия Warner Bros. выложила первый трейлер фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли, сообщает Variety.

Действие происходит в 80-х годах в Америке, через несколько десятков лет после событий первого фильма. В новой ленте также снялись Кристен Уиг, Крис Пайн и Педро Паскаль.

Режиссер Пэтти Дженкинс и исполнительница главной роли Галь Гадот представили трейлер на Сomic Con в Бразилии.

Дженкинс уточнила, что в фильме много внимания уделяется воссозданию атмосферы 80-х годов.

"Чудо-женщина" стал настоящим хитом 2017 года, он заработал в мировом прокате 821 миллион долларов и стал самой доходной в истории игровой лентой, которую сняла режиссер-женщина.