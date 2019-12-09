В Госдуме готовы более активно сотрудничать с мексиканскими коллегами

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") высказалась за более активный диалог с мексиканскими коллегами, в частности, по линии профильных парламентских комитетов и комиссий.
Епифанова отметила, что Мексика является одним из влиятельных членов мирового сообщества, и подчеркнула высокий уровень сотрудничества РФ и Мексики, в том числе на международных площадках.
"Со своей стороны замечу, что приветствовала бы более плотный контакт между нашим Федеральным Собранием и Федеральным конгрессом Мексики. Мы готовы к активному диалогу, обмену законотворческим опытом с мексиканскими коллегами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, и в первую очередь по линии профильных парламентских комитетов и комиссий", - сказала Епифанова в ходе заседания депутатской группы по связям с парламентом Соединенных Мексиканских Штатов.