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В Госдуме готовы более активно сотрудничать с мексиканскими коллегами
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РИА Новости

В Госдуме готовы более активно сотрудничать с мексиканскими коллегами

15:13 09.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") высказалась за более активный диалог с мексиканскими коллегами, в частности, по линии профильных парламентских комитетов и комиссий.
Епифанова отметила, что Мексика является одним из влиятельных членов мирового сообщества, и подчеркнула высокий уровень сотрудничества РФ и Мексики, в том числе на международных площадках.
"Со своей стороны замечу, что приветствовала бы более плотный контакт между нашим Федеральным Собранием и Федеральным конгрессом Мексики. Мы готовы к активному диалогу, обмену законотворческим опытом с мексиканскими коллегами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, и в первую очередь по линии профильных парламентских комитетов и комиссий", - сказала Епифанова в ходе заседания депутатской группы по связям с парламентом Соединенных Мексиканских Штатов.
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Ольга ЕпифановаСправедливая РоссияГосдума РФМексикаРоссияПолитика
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