В Госдуме готовы более активно сотрудничать с мексиканскими коллегами

"Со своей стороны замечу, что приветствовала бы более плотный контакт между нашим Федеральным Собранием и Федеральным конгрессом Мексики. Мы готовы к активному диалогу, обмену законотворческим опытом с мексиканскими коллегами по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, и в первую очередь по линии профильных парламентских комитетов и комиссий", - сказала Епифанова в ходе заседания депутатской группы по связям с парламентом Соединенных Мексиканских Штатов.