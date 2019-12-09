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НКО надо дать больший доступ к оказанию услуг детям, заявили в ОП
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РИА Новости

НКО надо дать больший доступ к оказанию услуг детям, заявили в ОП

15:10 09.12.2019 (обновлено: 15:11 09.12.2019)
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© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Общественной палатой РФ в Москве
Здание Общественной палатой РФ в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Здание Общественной палатой РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Расширение доступа НКО к оказанию социальных услуг детям, сокращение времени пребывания детей в сиротских учреждениях и социализация несовершеннолетних инвалидов являются ключевыми направлениями деятельности комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, сообщила в рамках пленарного заседания ОП РФ председатель комиссии Диана Гурцкая.
"С министерством просвещения мы продолжаем общественный контроль хода реформы организаций для детей-сирот. Необходимо сократить время пребывания детей в сиротских учреждениях, перенастроить их на семейное устройство своих воспитанников", - рассказала Гурцкая.
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Другие важные направление работы комиссии, по ее словам, связаны с изъятием детей из семей, помощью в возвращении детей в семью, регулированием внутрисемейных конфликтов.
"Также необходимо расширение доступа НКО к оказанию социальных услуг детям. Там, где не справляется государство, именно общественные организации могут выполнять важные функции. Например, предложена услуга "Няни для детей-сирот в больницах" и проект "Профессиональные няни — детям!", который должен содействовать занятости женщин", - отметила Гурцкая.
Еще одно направление, по ее мнению, – социализация детей инвалидов. "С большим успехом на сцене Кремля прошел Юбилейный X Международный фестиваль "Белая трость". Цель нашего проекта – социальная адаптация и интеграция в общество детей с серьезными нарушениями зрения через творчество", - сообщила член ОП РФ.
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Общественная палата РФДиана ГурцкаяРоссияОбщество
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