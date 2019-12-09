НКО надо дать больший доступ к оказанию услуг детям, заявили в ОП

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Расширение доступа НКО к оказанию социальных услуг детям, сокращение времени пребывания детей в сиротских учреждениях и социализация несовершеннолетних инвалидов являются ключевыми направлениями деятельности комиссии Расширение доступа НКО к оказанию социальных услуг детям, сокращение времени пребывания детей в сиротских учреждениях и социализация несовершеннолетних инвалидов являются ключевыми направлениями деятельности комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, сообщила в рамках пленарного заседания ОП РФ председатель комиссии Диана Гурцкая

"С министерством просвещения мы продолжаем общественный контроль хода реформы организаций для детей-сирот. Необходимо сократить время пребывания детей в сиротских учреждениях, перенастроить их на семейное устройство своих воспитанников", - рассказала Гурцкая.

Другие важные направление работы комиссии, по ее словам, связаны с изъятием детей из семей, помощью в возвращении детей в семью, регулированием внутрисемейных конфликтов.

"Также необходимо расширение доступа НКО к оказанию социальных услуг детям. Там, где не справляется государство, именно общественные организации могут выполнять важные функции. Например, предложена услуга "Няни для детей-сирот в больницах" и проект "Профессиональные няни — детям!", который должен содействовать занятости женщин", - отметила Гурцкая.