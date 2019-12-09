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РИА Наука
2019-12-09T15:10+0300
https://ria.ru/20191209/1562161658.html
Ракету "Союз-6" оснастят модернизированным двигателем
https://cdn22.img.ria.ru/images/155849/07/1558490727_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_0778cac5b729e35af86ad5c731cd66a6.jpg
РИА Новости

Ракету "Союз-6" оснастят модернизированным двигателем

15:10 09.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области
Ракетный двигатель РД-180 в цехе НПО Энергомаш в Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Ракетный двигатель РД-180 в цехе "НПО Энергомаш" в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-6" получит модернизированный двигатель РД-180МВ, сообщил, отвечая на вопрос РИА Новости, генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Это другой двигатель. Это двигатель на базе РД-180, но не такой, какой используется для наших американских партнеров", - сказал он.

Ранее сообщалось, что новая ракета среднего класса будет оснащаться поставляемыми Россией в США двигателями РД-180.
По словам Арбузова, новый двигатель получит новую систему управления, целый ряд конструктивных элементов, направленных на повышение его надёжности и снижение стоимости.
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