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Глава комиссии ОП по СМИ сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт
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РИА Новости

Глава комиссии ОП по СМИ сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт

14:59 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт.
"​​Ну вот, и до меня добрались! Мой аккаунт в Twitter заблокирован из-за (конечно же!) "нарушений правил соцсети". Что нарушил, не понимаю, но лишился нескольких тысяч подписчиков", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
25 ноября, 11:50Медиавойны
Член ОП прокомментировал блокировку "Хороших новостей" в Twittter
Он предположил, что администрация Twitter "работает на опережение".
"На прошлой неделе мы провели презентацию нашего доклада о цензуре Facebook. И проанонсировали на конец декабря аналогичное мероприятие по Twitter. Вместе с экспертами мы тогда даже шутили и спорили, кого первым заблокирует соцсеть. Как в воду глядели", - добавил Малькевич.
В конце ноября Twitter без объяснения причин заблокировал официальный аккаунт проекта "Хорошие новости", сообщили авторы проекта. Отмечалось, что в рамках проекта ежедневно производятся видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах, а подписчиками аккаунта являлись многие известные персоны.
Логотип социальной сети Фейсбук на фоне российского флага
30 октября, 17:54
Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России
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Александр МалькевичРоссияFacebook, Inc.TwitterВ мире
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