Глава комиссии ОП по СМИ сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт.
"Ну вот, и до меня добрались! Мой аккаунт в Twitter заблокирован из-за (конечно же!) "нарушений правил соцсети". Что нарушил, не понимаю, но лишился нескольких тысяч подписчиков", - написал Малькевич в своем Telegram-канале.
Он предположил, что администрация Twitter "работает на опережение".
"На прошлой неделе мы провели презентацию нашего доклада о цензуре Facebook. И проанонсировали на конец декабря аналогичное мероприятие по Twitter. Вместе с экспертами мы тогда даже шутили и спорили, кого первым заблокирует соцсеть. Как в воду глядели", - добавил Малькевич.
В конце ноября Twitter без объяснения причин заблокировал официальный аккаунт проекта "Хорошие новости", сообщили авторы проекта. Отмечалось, что в рамках проекта ежедневно производятся видеоролики об основных достижениях в российской экономике, науке, культуре, спорте, социальной и иных сферах, а подписчиками аккаунта являлись многие известные персоны.
30 октября, 17:54Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России