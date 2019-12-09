Глава комиссии ОП по СМИ сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт

"На прошлой неделе мы провели презентацию нашего доклада о цензуре Facebook. И проанонсировали на конец декабря аналогичное мероприятие по Twitter. Вместе с экспертами мы тогда даже шутили и спорили, кого первым заблокирует соцсеть. Как в воду глядели", - добавил Малькевич.