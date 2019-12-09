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Религия и мировоззрение
2019-12-09T14:58+0300
https://ria.ru/20191209/1562160800.html
Признавшие ПЦУ иерархи пересмотрят решения, надеется патриарх Кирилл
https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/12/1559951285_0:263:2394:1610_1036x0_80_0_0_20723eedf20cad84771aba453c994711.jpg
РИА Новости

Признавшие ПЦУ иерархи пересмотрят решения, надеется патриарх Кирилл

14:58 09.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXIII Всемирного русского народного собора
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 9 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что иерархи поместных православных церквей, признавшие раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), пересмотрят свои решения и не будут поддерживать раскольников.
"Будем надеяться, что это умопомрачение пройдет, и мои собратья, которые по разным причинам преклонили голову пред сильными мира сего, осознают свою каноническую ответственность и грех поддерживать раскольников и тем самым наносить удары по страдающему телу церкви нашей", - сказал патриарх на епархиальном собрании Калининградской митрополии.
Предстоятель Русской православной церкви отметил, что слова Александрийского патриарха Феодора о том, что он признал ПЦУ в силу оказываемого на него давления, выглядят неубедительно в контексте истории православия в годы советской власти.
Софийский собор в Киеве
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"Когда нам в России говорят, что кто-то на кого-то оказал давление, это становится малопонятным. Мы прожили десятилетия под тяжелейшим давлением со стороны безбожной власти, это невозможно сравнить, ведь сейчас физически никого ни к чему не принуждают, не угрожают тюрьмами и ссылками. Наши отцы и деды прошли через время, когда давление сопровождалось гонениями на церковь. И когда нам говорят, что кто-то на кого-то давит, мы отвечаем: большая часть истории ХХ века - это история невероятного давления и гонений, но мы не дрогнули, выстояли, и вам тоже желаем", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.
Обращаясь к священнослужителям Калининграда и области, он отметил, что на них лежит двойная ответственность в силу особенностей расположения региона. "Оторванность от всей России, несомненно, на всех вас налагает особую ответственность по укреплению православия, на каждом из вас лежит двойная ответственность. С одной стороны, вы должны заботиться об укреплении веры православной, а с другой - на вас лежит ответственность за воспитание любви к нашему отечеству. Укрепление духовных связей с материковой частью нашей страны - это ваша большая задача", - добавил предстоятель Русской церкви.
Ректор Сретенской семинарии архиепископ Верейский Амвросий
18 ноября, 17:19Религия и мировоззрение
Иерарх: РПЦ реагирует на действия Церквей в отношении ПЦУ "без крайностей"
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины, образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей.
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Религия и мировоззрениерелигия
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