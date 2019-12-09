Признавшие ПЦУ иерархи пересмотрят решения, надеется патриарх Кирилл

КАЛИНИНГРАД, 9 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что иерархи поместных православных церквей, признавшие раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), пересмотрят свои решения и не будут поддерживать раскольников.

"Будем надеяться, что это умопомрачение пройдет, и мои собратья, которые по разным причинам преклонили голову пред сильными мира сего, осознают свою каноническую ответственность и грех поддерживать раскольников и тем самым наносить удары по страдающему телу церкви нашей", - сказал патриарх на епархиальном собрании Калининградской митрополии.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что слова Александрийского патриарха Феодора о том, что он признал ПЦУ в силу оказываемого на него давления, выглядят неубедительно в контексте истории православия в годы советской власти.

"Когда нам в России говорят, что кто-то на кого-то оказал давление, это становится малопонятным. Мы прожили десятилетия под тяжелейшим давлением со стороны безбожной власти, это невозможно сравнить, ведь сейчас физически никого ни к чему не принуждают, не угрожают тюрьмами и ссылками. Наши отцы и деды прошли через время, когда давление сопровождалось гонениями на церковь. И когда нам говорят, что кто-то на кого-то давит, мы отвечаем: большая часть истории ХХ века - это история невероятного давления и гонений, но мы не дрогнули, выстояли, и вам тоже желаем", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Обращаясь к священнослужителям Калининграда и области, он отметил, что на них лежит двойная ответственность в силу особенностей расположения региона. "Оторванность от всей России, несомненно, на всех вас налагает особую ответственность по укреплению православия, на каждом из вас лежит двойная ответственность. С одной стороны, вы должны заботиться об укреплении веры православной, а с другой - на вас лежит ответственность за воспитание любви к нашему отечеству. Укрепление духовных связей с материковой частью нашей страны - это ваша большая задача", - добавил предстоятель Русской церкви.