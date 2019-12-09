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РИА Наука
2019-12-09T16:05+0300
https://ria.ru/20191209/1562160542.html
Двигатель РД-171МВ для сверхтяжелой ракеты испытают через месяц
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РИА Новости

Двигатель РД-171МВ для сверхтяжелой ракеты испытают через месяц

14:54 09.12.2019 (обновлено: 16:05 09.12.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171
Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Огневые испытания двигателя РД-171МВ для российской сверхтяжелой ракеты пройдут в январе 2020 года, сообщил генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Готовится к огневым испытаниям первого опытного образца, я надеюсь, в январе начнем испытания, сейчас идет сборка двигателя", - сказал он.

В сентябре главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин сообщил, что огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ планируются на предприятии в декабре. Он отметил, что поставка двигателя для огневых испытаний в составе ступени, которые будут проводиться в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, ожидается в феврале.
РД-171МВ планируется использовать на первой ступени ракеты "Союз-5" которая, в свою очередь, станет первой ступенью сверхтяжелой ракеты "Енисей", предназначенной для полетов к Луне. РД-171МВ является развитием РД-170, разработанным для ракеты "Энергия".
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
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РИА НаукаРД-171МВИгорь АрбузовКосмос - РИА НаукаСоюзМосква
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