Двигатель РД-171МВ для сверхтяжелой ракеты испытают через месяц

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Огневые испытания двигателя РД-171МВ для российской сверхтяжелой ракеты пройдут в январе 2020 года, сообщил генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
"Готовится к огневым испытаниям первого опытного образца, я надеюсь, в январе начнем испытания, сейчас идет сборка двигателя", - сказал он.
В сентябре главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин сообщил, что огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ планируются на предприятии в декабре. Он отметил, что поставка двигателя для огневых испытаний в составе ступени, которые будут проводиться в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, ожидается в феврале.
РД-171МВ планируется использовать на первой ступени ракеты "Союз-5" которая, в свою очередь, станет первой ступенью сверхтяжелой ракеты "Енисей", предназначенной для полетов к Луне. РД-171МВ является развитием РД-170, разработанным для ракеты "Энергия".