Двигатель РД-171МВ для сверхтяжелой ракеты испытают через месяц

"Готовится к огневым испытаниям первого опытного образца, я надеюсь, в январе начнем испытания, сейчас идет сборка двигателя", - сказал он.

В сентябре главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин сообщил, что огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ планируются на предприятии в декабре. Он отметил, что поставка двигателя для огневых испытаний в составе ступени, которые будут проводиться в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, ожидается в феврале.