Один из пострадавших при хлопке газа в Тюмени получил ожоги 80% тела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Двое пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Двое пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Тюмени находятся в реанимации, у одного из них ожоги около 80% тела, состояние еще одной госпитализированной оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы. В результате один человек погиб, трое получили ожоги и были доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое. По данным заведующего ожоговым отделением Александра Полякова, у него диагностированы ожоги порядка 80%, а также термоингаляционная травма, он на искусственной вентиляции легких. У второго пациента поверхностные ожоги порядка 10%, однако его состояние также требует интенсивной терапии. Поэтому оба пациента получают необходимое лечение в условиях реанимации ожогового отделения областной клинической больницы (ОКБ) №1", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, госпитализированная после ЧП в ОКБ №2 женщина находится в удовлетворительном состоянии, у нее диагностировано сотрясение мозга. По прогнозам врачей, в ближайшие пару дней она будет готовиться к выписке, уточнили в департаменте.