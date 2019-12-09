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Один из пострадавших при хлопке газа в Тюмени получил ожоги 80% тела
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РИА Новости

Один из пострадавших при хлопке газа в Тюмени получил ожоги 80% тела

14:53 09.12.2019
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© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Двое пострадавших при хлопке газа в жилом доме в Тюмени находятся в реанимации, у одного из них ожоги около 80% тела, состояние еще одной госпитализированной оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного департамента здравоохранения.
Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы. В результате один человек погиб, трое получили ожоги и были доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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"Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое. По данным заведующего ожоговым отделением Александра Полякова, у него диагностированы ожоги порядка 80%, а также термоингаляционная травма, он на искусственной вентиляции легких. У второго пациента поверхностные ожоги порядка 10%, однако его состояние также требует интенсивной терапии. Поэтому оба пациента получают необходимое лечение в условиях реанимации ожогового отделения областной клинической больницы (ОКБ) №1", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, госпитализированная после ЧП в ОКБ №2 женщина находится в удовлетворительном состоянии, у нее диагностировано сотрясение мозга. По прогнозам врачей, в ближайшие пару дней она будет готовиться к выписке, уточнили в департаменте.
Ранее в городской администрации РИА Новости сообщили, что сейчас пострадавший от хлопка газа дом отключен от газоснабжения и отопления. Из 16 человек, проживавших в доме, один временно разместился в гостинице "Колос", остальные остановились у родственников. По данным мэрии, газ должен быть пущен в квартиры до 12 декабря, управляющей компании поставлена задача обеспечить восстановление теплового контура и инженерных сетей дома до 10 декабря.
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