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General Motors продаст "АвтоВАЗу" свой последний актив в России
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РИА Новости

General Motors продаст "АвтоВАЗу" свой последний актив в России

14:51 09.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцерн General Motors
Концерн General Motors
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Концерн General Motors. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский концерн General Motors продает свой последний актив в России - "АвтоВАЗ" выкупает у него 50% в GM-Avtovaz, это совместное предприятие станет 100-процентной компанией группы и будет в дальнейшем выпускать автомобили под брендом Lada, следует из сообщения "АвтоВАЗа".
"АвтоВАЗ" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", - сообщается в релизе. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки.
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"В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи Lada. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-Avtovaz будет переименована", - говорится в сообщении.
GM-Avtovaz, зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие на паритетных началах General Motors и "АвтоВАЗа", занимается выпуском единственной модели - внедорожника Chevrolet Niva. После ухода в 2015 году GM из России эта площадка оставалась единственным активом американского концерна в РФ. По итогам 2018 года GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на 3% - до 31,9 тысячи автомобилей.
"Я благодарен нашим партнерам из GM за более чем 18-летнее плодотворное сотрудничество. В рамках соглашения "АвтоВАЗ" получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей. Предложение Niva органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие "АвтоВАЗа". Исторически производственные процессы СП глубоко связаны с основной площадкой "АвтоВАЗа" в Тольятти, что является отличной отправной точкой для дальнейшего развития с целью повышения уровня удовлетворенности покупателей нашей знаменитой Niva", – заявил глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис.
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АвтоGeneral MotorsАвтоВАЗТольяттиРоссия
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