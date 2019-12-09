General Motors продаст "АвтоВАЗу" свой последний актив в России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американский концерн Американский концерн General Motors продает свой последний актив в России - "АвтоВАЗ" выкупает у него 50% в GM-Avtovaz, это совместное предприятие станет 100-процентной компанией группы и будет в дальнейшем выпускать автомобили под брендом Lada, следует из сообщения "АвтоВАЗа".

"АвтоВАЗ" подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Совместное предприятие станет 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", - сообщается в релизе. Стороны не раскрывают финансовые подробности сделки.

"В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит беджи Lada. Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется. Действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода. Также в перспективе компания GM-Avtovaz будет переименована", - говорится в сообщении.

GM-Avtovaz, зарегистрированное в 2001 году совместное предприятие на паритетных началах General Motors и "АвтоВАЗа", занимается выпуском единственной модели - внедорожника Chevrolet Niva. После ухода в 2015 году GM из России эта площадка оставалась единственным активом американского концерна в РФ. По итогам 2018 года GM-Avtovaz снизил производство Chevrolet Niva на 3% - до 31,9 тысячи автомобилей.