Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады . Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Елена Поспелова.

Прокурор просил для подсудимого шесть лет колонии, но Рудьковский полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Экс-политика признали виновным в нападении "с целью осложнить международные отношения".

В своем последнем слове Рудьковский заявил, что раскаивается в случившемся.

Рудьковский — бывший министр транспорта и связи Украины, депутат нескольких созывов Рады, неоднократно попадал в рейтинги богатейших людей страны.

Инцидент произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали яйцами, краской и кусками брусчатки российское посольство в Киеве. В СК установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, бросил в посольство камень и скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценили почти в 14 миллионов рублей, которые взыскали в рамках гражданского иска.

Ранее Рудьковский извинился и заявил, что "бросил предмет под давлением толпы".