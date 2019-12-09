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Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве
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РИА Новости

Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве

14:50 09.12.2019 (обновлено: 17:23 09.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде
Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бывший депутат Верховной рады Украины Николай Рудьковский в Московском городском суде
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Елена Поспелова.
Прокурор просил для подсудимого шесть лет колонии, но Рудьковский полностью признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.
Экс-политика признали виновным в нападении "с целью осложнить международные отношения".
В своем последнем слове Рудьковский заявил, что раскаивается в случившемся.
Николай Рудковский. Архивное фото
1 октября 2018, 13:57
СМИ: в Москве задержали экс-министра Украины за нападение на посольство РФ
Рудьковский — бывший министр транспорта и связи Украины, депутат нескольких созывов Рады, неоднократно попадал в рейтинги богатейших людей страны.
Инцидент произошел 14 июня 2014 года: радикалы забросали яйцами, краской и кусками брусчатки российское посольство в Киеве. В СК установили, что Рудьковский, который тогда был депутатом Верховной рады, бросил в посольство камень и скрылся. Ущерб зданию и автомобилям оценили почти в 14 миллионов рублей, которые взыскали в рамках гражданского иска.
Ранее Рудьковский извинился и заявил, что "бросил предмет под давлением толпы".
Адвокаты указывали, что бывший депутат добровольно явился в Россию, чтобы предстать перед законом, сотрудничал со следствием и помогал установить других обвиняемых.
Слабоумие и отвага
1 октября 2018, 20:15
Слабоумие и отвага
4125612449
Обсудить 11
Николай РудьковскийВерховная Рада УкраиныМоскваКиевУкраинаПроисшествия
Популярные комментарии
А в Россию все равно тянет?)
9 декабря, 15:18
mmatroskn
940100
Это шо делается-то? Сегодня осуждаем за нападение на частичку страны-агрессора, а завтра предадим идеалы Майдана? А за шо скакали тогда?
9 декабря, 16:10
Naum Vygodsky
280000
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