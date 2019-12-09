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В Челябинске нарушивший ПДД почти 150 раз мужчина сбил двух пешеходов
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РИА Новости

В Челябинске нарушивший ПДД почти 150 раз мужчина сбил двух пешеходов

14:42 09.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек – РИА Новости. Мужчина на Renault Logan в понедельник сбил двух человек на пешеходном переходе в Челябинске, пострадавшие госпитализированы, известно, что водитель только в 2019 году привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 82 раза, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
По данным УГИБДД, 9 декабря в 14.15 (12.15 мск) на улице Машиностроителей, 36 около проходной Челябинского трубопрокатного завода 50-летний водитель на автомобиле Renault Logan сбил двух человек, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
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"В результате ДТП мужчина 1961 года рождения и женщина (возраст уточняется) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. В ходе разбирательства сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля имеет стаж вождения семь лет, за это время он 149 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них 82 - в течение 2019 года", - говорится в сообщении.
Среди правонарушений мужчины - превышение скорости и невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, уточняют в ведомстве.
В настоящее сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, поясняет пресс-служба.
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Renault LoganМВД РФЧелябинскПроисшествия
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