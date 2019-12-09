В Челябинске нарушивший ПДД почти 150 раз мужчина сбил двух пешеходов

"В результате ДТП мужчина 1961 года рождения и женщина (возраст уточняется) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. В ходе разбирательства сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля имеет стаж вождения семь лет, за это время он 149 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, из них 82 - в течение 2019 года", - говорится в сообщении.