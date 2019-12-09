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Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению
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РИА Новости

Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению

14:38 09.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Россия готова рассмотреть идею президента США Дональда Трампа о новом договоре по ядерному разоружению, о котором он говорил российскому лидеру Владимиру Путину, сообщил журналистам источник в МИД РФ.
"В условиях угроз, создаваемых США, разумеется, сделаем всё необходимое для обеспечения своей национальной безопасности. Однако последовательно выступаем за возобновление диалога по проблематике стратегической стабильности, открытость к чему в последнее время стали демонстрировать в Вашингтоне. Если заявление Дональда Трампа от 25 апреля о некоем новом договоре по ядерному разоружению, о котором он также говорил Владимиру Путину 3 мая, будет облечено в форму конкретного предложения, чего до сих пор не произошло, готовы его внимательно рассмотреть", - сообщил источник.
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