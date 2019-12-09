РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T14:36+0300
https://ria.ru/20191209/1562158958.html
Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/62/1551416206_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_324df91a8ca5f5eb6dc7caac3f0ec58a.jpg
РИА Новости

Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США

14:36 09.12.2019
337
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва готова предоставить США гарантии невмешательства в их дела, но Вашингтон отказывается сделать то же самое, заявил журналистам источник в МИД России.
"С целью преодоления взаимного недоверия неоднократно ставили вопрос о том, чтобы обменяться с США письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга – по образцу обмена личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым при восстановлении дипломатических отношений в 1933 году, на чем тогда настаивали американские власти", - заявил источник.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
5 декабря, 18:15
Лавров: США вновь будут использовать "российскую карту" перед выборами
"Мы готовы снова предоставить гарантии и даже 7 июня 2018 года передали в Госдепартамент проект такого послания. Но в Вашингтоне давать обещания отказались, утверждая, что Хельсинкский акт 1975 года позволяет им продвигать в России демократию", - добавил собеседник журналистов.
В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.
Олег Морозов
4 декабря, 09:48
США объявили России беспрецедентную визовую войну, заявил Морозов
Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Уже в ноябре этого года главы минюста, минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США, обнародовали совместное заявление, в котором утверждают, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на выборах в США или повлиять на предпочтения избирателей.
0810153
Обсудить 7
Роберт МюллерМИД РФРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению
Флаги ЕС
В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
Здание Министерства иностранных дел России
США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
В правительстве Германии не раскрыли детали убийства в Берлине
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
Вид на Копенгаген
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Газодобывающее предприятие на Украине
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"
Киев
В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
Вид на планету Земля из космоса
Американский астроном: США могли следить за новым российским спутником
Концерн General Motors
General Motors продаст "АвтоВАЗу" свой последний актив в России
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"
Строительство газопровода Турецкий поток
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния