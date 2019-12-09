Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Москва готова предоставить Москва готова предоставить США гарантии невмешательства в их дела, но Вашингтон отказывается сделать то же самое, заявил журналистам источник в МИД России

"С целью преодоления взаимного недоверия неоднократно ставили вопрос о том, чтобы обменяться с США письмами с обязательствами по невмешательству во внутренние дела друг друга – по образцу обмена личными нотами между Франклином Рузвельтом и Максимом Литвиновым при восстановлении дипломатических отношений в 1933 году, на чем тогда настаивали американские власти", - заявил источник.

"Мы готовы снова предоставить гарантии и даже 7 июня 2018 года передали в Госдепартамент проект такого послания. Но в Вашингтоне давать обещания отказались, утверждая, что Хельсинкский акт 1975 года позволяет им продвигать в России демократию", - добавил собеседник журналистов.

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что такое вмешательство имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Россия отвергает эти обвинения.