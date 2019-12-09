США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД

"Серьезную озабоченность, причем не только у нас, а во всем мире, вызвали действия США по развалу Договора о РСМД. Решение Вашингтона об одностороннем выходе из него воплотилось в жизнь 2 августа", - напомнил источник.

"Американцы так и не привели никаких реальных фактов в подкрепление претензий к нам по ДРСМД, чем пытаются оправдать свой выход... Назвали только индекс одной из наших ракет – 9М729 – и даты испытаний в Капустином Яру. Но, как мы им разъясняли, дальность ее действия меньше 500 километров, что военные США могли наблюдать со своих спутников. То, что они не предоставили данных, зафиксированных объективными средствами технического контроля, говорит само за себя", - сказал источник в российском МИД.

Он добавил, что, Россия со своей стороны не раз выражала "озабоченность по поводу того, как Вашингтон соблюдает ДРСМД". "Например, как бы "в ответ" на российские "нарушения" конгрессом еще в 2018 году открыто профинансирована разработка ракетных вооружений наземного базирования с запрещенной дальностью от 500 до 5500 километров", - сказал источник.

Источник в МИД РФ напомнил, что российская сторона почти 20 лет ставила вопросы по американским беспилотникам и ракетам-мишеням, которые явно не вписываются в ДРСМД. Кроме того, в 2015 году США развернули на базе ПРО в Румынии пусковые установки Мк-41, способные запускать не только перехватчики, но и ударные ракеты Tomahawk, что запрещено делать на суше. Также объявлено, что в 2020 году они должны появиться в Польше.

"Показателем того, что США нарушали Договор, стало начало ими уже 18 августа этого года, то есть всего через 16 дней после прекращения его действия, испытаний систем, ранее им запрещенных", - напомнил источник. Он указал, что предложение президента России Владимира Путина о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования "Вашингтон фактически отклонил, заявляя о намерении начать их развертывание в Азии (якобы для "сдерживания" Китая) и не исключая того же в Европе".

"Есть у нас вопросы и к тому, как США выполнили к 5 февраля 2018 года свои обязательства по ДСНВ", - добавил источник. Он обратил внимание, "часть их тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок почему-то были переоборудованы не так, как изначально согласовано", причем российской стороне не дают убедиться вблизи, что их нельзя привести в прежнее состояние.

"Если же это возможно, то американцы смогут оперативно вернуть на данные средства более 1200 ядерных боезарядов. Уклончивая позиция Вашингтона относительно продления этого Договора, истекающего в феврале 2021 года, тоже вызывает тревогу за судьбу стратегической стабильности", - указал источник в МИД России.

Он напомнил, что еще в октябре 2018 года Россия передала американской стороне проект совместного заявления по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, предложив подтвердить, что США и РФ "будут вести себя ответственным образом и не намерены скатываться в конфронтацию, чреватую гибелью человечества". "Это помогло бы снять растущую обеспокоенность в мире из-за решения Вашингтона по ДРСМД и неопределенности по ДСНВ. Но в ответ слышим отговорки, за которыми скрывается нежелание брать подобное обязательство", - заключил источник.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергла претензии США. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.