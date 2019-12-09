РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-09T14:43+0300
https://ria.ru/20191209/1562158702.html
США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/16/1556161680_0:7:3071:1734_1036x0_80_0_0_3505fa7eda3e236878750609d364ee38.jpg
РИА Новости

США не подкрепили претензии по ДРСМД фактами, заявил источник в МИД

14:39 09.12.2019 (обновлено: 14:43 09.12.2019)
265
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Американская сторона так и не привела никаких реальных фактов в подкрепление претензий по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чем пытаются оправдать свой выход из него, сообщил журналистам источник в МИД РФ.
"Серьезную озабоченность, причем не только у нас, а во всем мире, вызвали действия США по развалу Договора о РСМД. Решение Вашингтона об одностороннем выходе из него воплотилось в жизнь 2 августа", - напомнил источник.
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
4 декабря, 20:19
Американский эксперт считает, что шансов на возрождение ДРСМД нет
"Американцы так и не привели никаких реальных фактов в подкрепление претензий к нам по ДРСМД, чем пытаются оправдать свой выход... Назвали только индекс одной из наших ракет – 9М729 – и даты испытаний в Капустином Яру. Но, как мы им разъясняли, дальность ее действия меньше 500 километров, что военные США могли наблюдать со своих спутников. То, что они не предоставили данных, зафиксированных объективными средствами технического контроля, говорит само за себя", - сказал источник в российском МИД.
Он добавил, что, Россия со своей стороны не раз выражала "озабоченность по поводу того, как Вашингтон соблюдает ДРСМД". "Например, как бы "в ответ" на российские "нарушения" конгрессом еще в 2018 году открыто профинансирована разработка ракетных вооружений наземного базирования с запрещенной дальностью от 500 до 5500 километров", - сказал источник.
Президент США Дональд Трамп
4 декабря, 17:03
Трамп рассказал о работе с Россией по ядерным вопросам
Источник в МИД РФ напомнил, что российская сторона почти 20 лет ставила вопросы по американским беспилотникам и ракетам-мишеням, которые явно не вписываются в ДРСМД. Кроме того, в 2015 году США развернули на базе ПРО в Румынии пусковые установки Мк-41, способные запускать не только перехватчики, но и ударные ракеты Tomahawk, что запрещено делать на суше. Также объявлено, что в 2020 году они должны появиться в Польше.
"Показателем того, что США нарушали Договор, стало начало ими уже 18 августа этого года, то есть всего через 16 дней после прекращения его действия, испытаний систем, ранее им запрещенных", - напомнил источник. Он указал, что предложение президента России Владимира Путина о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования "Вашингтон фактически отклонил, заявляя о намерении начать их развертывание в Азии (якобы для "сдерживания" Китая) и не исключая того же в Европе".
"Есть у нас вопросы и к тому, как США выполнили к 5 февраля 2018 года свои обязательства по ДСНВ", - добавил источник. Он обратил внимание, "часть их тяжелых бомбардировщиков и пусковых установок баллистических ракет подводных лодок почему-то были переоборудованы не так, как изначально согласовано", причем российской стороне не дают убедиться вблизи, что их нельзя привести в прежнее состояние.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
4 декабря, 13:29
Кремль отметил необходимость нового ДРСМД с участием большинства стран
"Если же это возможно, то американцы смогут оперативно вернуть на данные средства более 1200 ядерных боезарядов. Уклончивая позиция Вашингтона относительно продления этого Договора, истекающего в феврале 2021 года, тоже вызывает тревогу за судьбу стратегической стабильности", - указал источник в МИД России.
Он напомнил, что еще в октябре 2018 года Россия передала американской стороне проект совместного заявления по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, предложив подтвердить, что США и РФ "будут вести себя ответственным образом и не намерены скатываться в конфронтацию, чреватую гибелью человечества". "Это помогло бы снять растущую обеспокоенность в мире из-за решения Вашингтона по ДРСМД и неопределенности по ДСНВ. Но в ответ слышим отговорки, за которыми скрывается нежелание брать подобное обязательство", - заключил источник.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже
3 декабря, 20:19
Макрон: Хочу, чтобы Европа была частью ДРСМД
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергла претензии США. Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
610001
Обсудить 2
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДМИД РФРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Источник: Россия готова рассмотреть новый договор по разоружению
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник: Россия готова дать гарантии невмешательства в дела США
Вид на Копенгаген
В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
В правительстве Германии не раскрыли детали убийства в Берлине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и Трамп могут встретиться в Вашингтоне, сообщили в МИД
Флаги ЕС
В ЕС назвали условие для изменений в отношениях с Россией
Газодобывающее предприятие на Украине
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из "Нафтогаза"
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков обсудил с послом Эквадора ситуацию в Латинской Америке
Ракетный двигатель РД-180 в цехе НПО Энергомаш в Московской области
Ракету "Союз-6" оснастят модернизированным двигателем
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Глава комиссии ОП по СМИ сообщил, что Twitter заблокировал его аккаунт
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия озабочена линией Вашингтона против Тегерана, сообщил источник
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Трамп назвал Украину "каким-то местом"
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу поручил ВМФ сделать упор на "Калибры" и "Цирконы"
Киев
В Киеве оценили материальные потери из-за разногласий с Россией
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
США впервые за 25 лет перебросят в Европу военных для учений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35"Холодно": глава офиса Зеленского увел его от журналистов
04:27Помпео ответил, каково принимать Лаврова на фоне импичмента Трампа
04:22В ЛНР призвали к активизации работы в Минске после саммита в Париже
04:17Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже
04:13МИД Венесуэлы осудил новые санкции США против ряда чиновников
04:11Зеленский поручил подготовить три точки для разведения сил в Донбассе
03:52Зеленский заявил о продлении закона об особом статусе Донбасса
03:52Зеленский предложил создать в Минске отдельную подгруппу по границе
03:47Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до 9 человек
03:44Зеленский заявил о необходимости найти формат диалога с Россией
03:42Активисты у офиса Зеленского довольны переговорами в Париже
03:39В ГД предложили государству софинансировать создание компьютерных игр
03:36Зеленский пригласил журналистов из России приехать на Украину
03:36"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну
03:33Зеленский: украинцы могут говорить на любом языке, в том числе русском
03:32Зеленский рассказал об обмене пленными
03:31Зеленский рассказал, как будет проходить обмен удерживаемыми лицами
03:30Рейтер: автор скандального "досье" на Трампа был другом его дочери
03:29Зеленский заявил, что не ведет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
03:26В "Куполе" рассказали о планах по увеличению гражданского производства
Лента новостейМолния